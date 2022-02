Domenica 27 febbraio si terrà una facile escursione in maschera alla Selva del Circeo, un appuntamento per adulti e ragazzi organizzato dall'Associazione Atargatis APS.

Questo anno si potrà salutare il carnevale con una rilassante escursione in maschera presso la Selva del Circeo.Si potranno visitare la Piscina della Verdesca, la Cerasella con i suoi daini e cinghiali, ci si divertirà cercando picchi e istrici. La passeggiata si concluderà a Sabaudia per un gelato.



DETTAGLI TECNICI:

Dislivello complessivo: +50m

Lunghezza a/r: 10 Km

Tempi a/r: 4h

Grado di difficoltà: Turistica

Accompagnatori: Giovanni Macrino

Trasporto: Auto proprie

Pranzo: A sacco

Note: Obbligatorio venire in maschera



IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA:

Ore 8:45 – Itri al Pallone

Ore 10:00 – Inizio escursione alla Selva del Circeo

Ore 15:00 – Termine escursione

Ore 15:30 – Sosta “struscio” a Sabaudia

Ore 18:30 – Arrivo a Itri.



Prenotazione obbligatoria entro il 25 febbraio 2022



L’Associazione Atargatis APS, affiliata FIE (Federazione Italiana Escursionismo), è dotata di copertura RCT ed INFORTUNI sulle proprie attività.



N.B. si ricorda a tutti che sono ancora valide le norme in atto per la fase post emergenza COVID-19 per cui per evitare assembramenti sarà necessario rispettare la distanza minima di sicurezza durante l’escursione ed eventualmente dividere i partecipanti in gruppi.



ATTREZZATURA OBBLIGATORIA:

- maschera, trucco e parrucco

- scarpe da trekking o ginnastica

- pantaloni comodi

- maglia intima traspirante

- maglietta traspirante



Cosa è necessario portare nello zaino:

- Borraccia della capacità di almeno 1,5 litri d’acqua

- mantella impermeabile

- maglia di pile

- guanti

- cappello

- frutta secca

- pranzo al sacco

- ricambio intimo

- occhiali da sole



AVVERTENZE:

La frequentazione della montagna comporta dei rischi comunque ineliminabili e pertanto con la richiesta di iscrizione all’escursione il partecipante esplicitamente attesta e dichiara di non aver alcun impedimento fisico e psichico alla pratica dell’escursionismo, di essere idoneo dal punto di vista medico e di avere una preparazione fisica adeguata alla difficoltà dell’escursione della quale conferma aver preso visione delle caratteristiche.



PER INFORMAZIONI ED ADESIONI:

Giovanni Macrino, Tel. 338.7899832

eMail: info@atargatis.it