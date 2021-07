Eventi nei parchi: escursione al Lago di Fondi e laghetto degli Alfieri

Indirizzo non disponibile

Nell’ambito della ricca programmazione di eventi all’interno degli splendidi Parchi della Regione Lazio arrivano una serie di appuntamenti che coinvolgeranno i bellissimi paesaggi pontini. Tra questi l’Escursione e visita guidata al Laghetto degli Alfieri e al lago di Fondi in programma per domenica 4 luglio dalle 16.00 alle 19.00.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco Fondi e patrocinato dal Comune di Fondi, Parchi Lazio della Regione Lazio e dall'Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi.

Una passeggiata lungo i sentieri che accostano il Lago di Fondi alla scoperta della fauna, della flora, delle sorgenti, del divertimento e della fotografia, e all'insegna del rispetto dell’ambiente e delle aree riservate protette del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi.

Laghetto degli Alfieri si trova nei pressi del Lago di Fondi e rappresenta una zona umida di notevole valore naturalistico dal punto di vista dell'avifauna. Recentemente ristrutturato il pontile Alfieri, sito nella omonima località è uno dei tre presenti oltre a “Catenaccio” e “Acquachiara” permette ai visitatori di usufruire di un’area di sosta, rampa di accesso al camminamento, camminamento a palafitta terra-acqua, tettoia a palafitta.

Il lago di Fondi sito tra i monti e il mare presenta un aspetto pressoché incontaminato, pieno di anfratti e vegetazione mediterranea, è ricco di una fauna variegata tutta da ammirare rispettosamente.

L’escursione è adatta a ogni fascia d’età, occorre munirsi di abbigliamento comodo, calzature chiuse e una merenda, consigliati i bastoncini telescopici. L’organizzatore offrirà ad ogni partecipante una bottiglia d'acqua e il dépliant dell'evento.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione da effettuare via email all’indirizzo info@prolocofondi.it fornendo nominativo, età e recapito telefonico. Per informazioni è disponibile inoltre il numero Whatsapp 3297764644.

L’appuntamento

È dunque per domenica 4 luglio alle ore 16.00.