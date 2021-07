Escursione al Monastero di San Magno a Fondi

€ 5.00 adulti e ragazzi dai 14 anni in su

Un evento che unisce storia, architettura, agiografia e potrà soddisfare la curiosità di grandi e piccini è l’Escursione e visita guidata al Monastero di San Magno di Fondi, organizzata dalla Pro Loco Fondi e patrocinato dal Comune di Fondi, Parchi Lazio della Regione Lazio e dall'Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi.

Sabato 24 agosto dalle 15.30 alle 18.30 si potrà ammirare l’antica costruzione, che secondo Le Passiones medievali, fu fatta edificare nel 522 da Sant’Onorato per ricordare il martirio di San Magno, ucciso insieme a San Paterno e ad altri 2597 innocenti durante le persecuzioni cristiane.

Oltre ad essere immerso nella natura incontaminata il monastero presenta antiche rovine della chiesa edificata nel Medioevo con croce latina e cripta che conserva pregevoli affreschi, la chiesa rinascimentale recentemente riaperta al culto e intitolata a San Benedetto e altre strutture utilizzate dai monaci come il mulino, la foresteria e le vasche di lavorazione dell’olio.

La visita guidata, adatta a tutte le età, permetterà di scoprire non solo gli aspetti religiosi che hanno caratterizzato la vita nel monastero ma anche gli aspetti storici e politici che ne hanno decretato le sorti durante i secoli passati e gli interessanti lavori archeologici intrapresi.

L’appuntamento

È dunque per sabato 24 luglio alle ore 15.30 presso il Monastero. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione da effettuare inviando una email all’indirizzo info@prolocofondi.it nella quale andranno comunicati nome, cognome, età e recapito telefonico. La visita si svolgerà a piedi, ai partecipanti è richiesto un abbigliamento consono ai luoghi di culto, è consigliato munirsi di smartphone e merenda. L’organizzazione fornirà depliant dell’evento e una bottiglia d’acqua a tutti. Per informazioni è possibile contattare, anche tramite Whatsapp, il numero 3297764644.

