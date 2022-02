Escursione guidata sul Monte San Magno a Sperlonga

Quando il tempo promette bene è bello passare la domenica passeggiando a contatto con la natura alla scoperta del nostro splendido territorio, magari facendo una escursione guidata da esperti.

Ed è proprio una passeggiata sul Monte San Magno, vista sul mare dal monte che domina e protegge Sperlonga che propone l’associazione Itinarrando per domenica 20 febbraio.

L’escursione prevede una passeggiata di circa 11 km sullo splendido tratto di costa tra Gaeta e Sperlonga, si partirà alle 9.00 salendo per tracce di sentiero al Monte San Magno per poi scendere a Sperlonga. L’escursione continuerà lungo la costa, in parte lungo l’antica Via Flacca, passando per la grotta e la villa di Tiberio per poi risalire al Monte Bazzano e fare ritorno.

Il percorso mediamente impegnativo presenta un dislivello di circa 550 metri. I partecipanti saranno guidati da Domenico Notarcola Guida Ambientale Escursionistica AIGAE.

Per partecipare è obbligatorio indossare scarpe da trekking e munirsi di una bottiglia di acqua da almeno un litro e mezzo e pranzo al sacco leggero ed energetico. È fortemente consigliato: abbigliamento a strati, cappellino da sole o copricapo. È consigliato munirsi inoltre di bastoncini da trekking, cambio di vestiti, una bevanda calda.

L’escursione è riservata ai tesserati Itinarrando ma è comunque obbligatoria la prenotazione. Per avere maggiori informazioni o prenotare il proprio posto è possibile chiamare o preferibilmente inviare un messaggio Whatsapp al numero 380 765 18 94.