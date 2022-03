Escursione sul monte Trina

L'associazione Atargatis organizza una gacile escursione da località San Nicola a Monte Trina in programma per domenica 13 marzo. Un itinerario semplice e suggestivo con notevoli panorami sul Golfo di Gaeta dal versante Sud di Monte Le Pezze, con aree caratterizzate da tipici fenomeni geologici come le doline carsiche, aree a macchia mediterranea, aree boscate a latifoglie e pinete di rimboschimento.



DETTAGLI TECNICI:

Dislivello complessivo: +420m

Lunghezza a/r: 8 Km

Tempi a/r: 4h 30m

Grado di difficoltà: Escursionistica

Accompagnatori: Claudio, Massimiliano e Mario

Trasporto: Auto proprie

Pranzo: A sacco

Note: Percorso facile



IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA:

Ore 9:00 – Itri al Pallone

Ore 9:20 – Inizio escursione da località San Nicola

Ore 14:00 – Termine escursione

Ore 14:20 – Arrivo a Itri.



La partecipazione all’escursione è aperta a tutti, la prenotazione è obbligatoria e da effettuare entro l’11 marzo. È prebisto un contributo di partecipazione di 5 euro per i non soci dell'associazione. L’Associazione Atargatis APS, affiliata FIE (Federazione Italiana Escursionismo), è dotata di copertura RCT ed INFORTUNI sulle proprie attività. Per informazioni e adesioni è possibile contattare Claudio Maggiarra al numero 328.3744847 o inviare una email all'indirizzo info@atargatis.it.

Si ricorda a tutti che sono ancora valide le norme in atto per la fase post emergenza COVID-19 per cui per evitare assembramenti sarà necessario rispettare la distanza minima di sicurezza durante l’escursione ed eventualmente dividere i partecipanti in gruppi.



ATTREZZATURA OBBLIGATORIA:

- scarpe da trekking,

- pantaloni comodi e traspiranti,

- maglietta traspirante,



Cosa è necessario portare nello zaino:

- Borraccia della capacità di almeno 1,5 litri d’acqua,

- mantella impermeabile,

- maglia di pile,

- guanti,

- cappello,

- frutta secca,

- pranzo al sacco,

- ricambio intimo,

- occhiali da sole.



AVVERTENZE:

La frequentazione della montagna comporta dei rischi comunque ineliminabili e pertanto con la richiesta di iscrizione all’escursione il partecipante esplicitamente attesta e dichiara di non aver alcun impedimento fisico e psichico alla pratica dell’escursionismo, di essere idoneo dal punto di vista medico e di avere una preparazione fisica adeguata alla difficoltà dell’escursione della quale conferma aver preso visione delle caratteristiche.