Escursione guidata sui Monti Aurunci: tra panorami e storia

Nuovo appuntamento alla scoperta delle bellezze del nostro territorio con l’associazione Itinarrando che propone escursioni guidate in terra pontina e non solo.

In programma per sabato 19 febbraio l’escursione L’anello del Petrella (1530 m) e del Redentore (1252 m) briganti, streghe e santi. Si percorreranno circa 15 km sui monti Aurunci partendo da Maranola per arrivare al ritorno all’eremo di Sant’Angelo. Il percorso mediamente impegnativo si svolgerà su un dislivello di 950 metri. Si potranno ammirare panorami mozzafiato a picco sul mare passeggiando tra faggete, boschi, il tutto impreziosito ulteriormente dalle storie di questi luoghi legate a fatti realmente accaduti, leggende e racconti popolari.

L’escursione sarà guidata da Alex Vigliani, Guida Ambientale Escursionistica AIGAE. Per partecipare è obbligatorio indossare scarpe da trekking e fornirsi di almeno 2 litri di acqua. È fortemente consigliato: abbigliamento a strati, cappellino da sole o copricapo e a seconda del meteo anche guanti o ghette da portare nello zaino. È consigliato munirsi inoltre di bastoncini da trekking, cambio di vestiti, una bevanda calda e pranzo al sacco leggero ed energetico.

L’escursione è riservata ai tesserati Itinarrando ma è comunque obbligatoria la prenotazione. Per avere maggiori informazioni o prenotare il proprio posto è possibile chiamare o preferibilmente inviare un messaggio Whatsapp al numero 380 765 18 94.