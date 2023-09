Due giorni di visite guidate al tramonto e in biciletta sul monte Redentore

Orario non disponibile

Tornano le iniziative nell’ambito della rassegna “vivi i Parchi del Lazio” nel Parco dei Monti Aurunci.

Sabato 2 settembre si terrà una suggestiva escursione al tramonto coordinata dalle escursionistiche di Trek Med e domenica 3 settembre torna l’appuntamento ciclistico alla scoperta del Bike Park dei Monti Aurunci organizzato ASD mtb Lupi degli Aurunci.

Nel corso dell’escursione di sabato pomeriggio si potrà passeggiare lungo il sentiero storico di San Michele Arcangelo, sul Monte Redentore, ammirando un indimenticabile tramonto sul Golfo di Gaeta e sulle isole pontine. Il raduno è previsto in piazza Mercato Nuovo via Spaventola a Formia, alle ore 16.30 da lì si partirà per l’escursione della durata di circa 5h sulla lunghezza di 8Km.

Domenica il raduno è previsto alle ore 9.30 in località Valle Vona Pico dal quale partiranno diverse iniziative: scuola ciclismo e gioco ciclismo per i bambini da 5 ai 10 anni, escursione MTB ragazzi dagli 11 ai 16 anni, escursione MTB adulti , escursione Trekking. Al termine dell’evento è prevista una degustazione di prodotti tipici locali.

È dunque a Formia sabato 2 e domenica 3 settembre. Gli eventi sono gratuiti, per l’evento di sabato 2 è possibile contattare TrekMed al n. Whatsapp 3475087535 per l’evento di domenica è possibile contattare l’ASD mtb Pico al n. Whatsapp 3497544901