La valle di sciro... e altro: escursione sui Monti Aurunci

Dato che le condizioni meteorologiche e il clima ancora lo consentono, domenica 19 novembre si terrà una visita guidata alla scoperta dei Monti Aurunci.

Si partirà con una salita su Monte Ruazzo deviazione nella Valle di Sciro e Monte Tuonaco: dal Rifugio di Acquaviva si salirà fino a Monte Mesole, proseguendo fino a Fosso di Fabio e poi salita a Monte Ruazzo. Infine si scenderà nella Valle di Sciro per risalire brevemente su Monte Tuonaco. Tornati nella Valle di Sciro gli escursionisti risaliranno fino a intercettare il sentiero F. Sinapi per tornare sul Mesole. Da qui ritorno per il percorso di andata fino ad Rifugio Acquaviva e il sottostante parcheggio.



DETTAGLI TECNICI:

Itinerario: Acquaviva – Fosso di Fabio – Monte Ruazzo – Monte Tuonaco – Acquaviva

Dislivello complessivo: +650m

Lunghezza a/r: 10 Km

Tempi a/r: 6h

Grado di difficoltà: Escursionistico (E)

Accompagnatori: AE Giovanni e Giancarlo

Passo: Medio

Trasporto: Auto proprie

Pranzo: A sacco

Note: Percorso senza difficoltà tecniche



IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA:

– Ore 8:30 – Maranola, sotto la Torre

– Ore 9:15 – Inizio escursione

– Ore 15:15 – Termine escursione

– Ore 15:45 – Sosta per condivisione



La partecipazione all’escursione è aperta a tutti.



Contributo di partecipazione:

– Soci Atargatis FIE: nessuno

– Soci Atargatis senza assicurazione: €3,00 (per integrazione assicurazione)

– Non soci: €7,00 (assicurazione infortuni + RCT + contributo associazione)



Prenotazione obbligatoria: entro le 16:00 del 18 novembre 2023 esclusivamente mediante telefono/WhatsApp al n. 378.0895006



L’Associazione Atargatis APS, affiliata FIE (Federazione Italiana Escursionismo), è dotata di copertura RCT e INFORTUNI sulle proprie attività.





ATTREZZATURA OBBLIGATORIA:

– scarpe da trekking,

– pantaloni comodi,

– maglia/maglietta traspirante,



Cosa è necessario portare nello zaino:

– Borraccia della capacità di almeno 1,5 litri d’acqua,

– mantella impermeabile,

– maglia di pile,

– guanti,

– cappello,

– frutta secca,

– pranzo al sacco,

– ricambio intimo (da lasciare in macchina),

– occhiali da sole.



N.B. Chi sprovvisto di adeguati materiali non potrà partecipare all’escursione.



AVVERTENZE:

La frequentazione della montagna comporta dei rischi comunque ineliminabili e pertanto con la richiesta di iscrizione all’escursione il partecipante esplicitamente attesta e dichiara di non aver alcun impedimento fisico e psichico alla pratica dell’escursionismo, di essere idoneo dal punto di vista medico e di avere una preparazione fisica adeguata alla difficoltà dell’escursione della quale conferma aver preso visione delle caratteristiche.



PER INFORMAZIONI E ADESIONI:

AE Giovanni Macrino, Tel. 378.0895006

eMail: info@atargatis.it