Escursione sul Lago di Paola in Dragon Boat

Un modo originale per ammirare, da un punto di vista inedito ai più, le meraviglie del Parco Nazionale del Circeo è quello di remare sul lago di Paola.

Sabato 18 giugno la Pro Loco di Sabaudia in collaborazione con l’ASD The Core Canottaggio organizza una escursione in dragon boat per bambini dagli 8 anni in su e adulti.

Per partecipare non occorre avere una preparazione fisica specifica, né avere esperienza pregressa, serve solo la voglia di divertirsi e fare un lavoro di squadra.

Il dragon boat sarà guidato da un esperto timoniere a poppa che terrà la rotta, i partecipanti, venti per volta, dovranno solamente remare disposti a coppie uno dietro l’altro e ascoltare lo splendido racconto della guida ambientale escursionistica seduta a prua.

La durata dell’escursione sarà di circa due ore, di cui una in acqua. È consigliato indossare un abbigliamento e scarpe comodi, portare con sé acqua da bere e repellente per zanzare. A tutti i partecipanti sarà dato un giubbotto salvagente.

L’appuntamento

È dunque per sabato 18 giugno alle ore 17.30 pressola sede dell’ ASD The Core Canottaggio di Sabaudia, per informazioni e prenotazione è a disposizione il numero 3332742716.