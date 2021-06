Natura, leggende, storia e scienza: le escursioni a San Felice Circeo

Un fine settimana ricco di appuntamenti quello organizzato dalla Pro Loco di San Felice Circeo tutti alla scoperta delle bellezze naturali, storiche, artistiche e scientifiche del nostro territorio. Appuntamenti per tutte le età, per fare attività all’aperto, in sicurezza, imparando mentre ci si diverte. A seconda delle proprie passioni, della propria curiosità, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Emozioni al Fogliano

Presso il Lago di Fogliano, in collaborazione con l’associazione Diaphorà ONLUS, si terranno una serie di attività per adulti e bambini per entrare in comunicazione con le proprie emozioni attraverso l’osservazione della natura. Un pomeriggio di giochi che sviluppano l’empatia e infine la visita alla mostra fotografica La Forma delle Emozioni.

Chiacchierata sulla Preistoria

Per tutti gli amanti della scienza e della storia dell’evoluzione dell’uomo, è in programma per sabato 19 giugno una visita guidata al Museo Homo Sapiens e alla grotta delle Capre, che come la più celebre grotta Guattari, è una delle testimonianze più interessanti dei cambiamenti geologici, climatici ed evolutivi del basso Lazio, che mostra la storia del nostro territorio a ritroso fino a 60 milla anni fa. La visita guidata a cura della Fondazione Marcello Zei ONLUS partirà dal Museo Homo Sapiens e Habitat presso la Torre dei Templari nel centro storico di San Felice Circeo alle 14.30 e avrà una durata di circa tre ore.

Trekking alle Ville Romane

Sabato 19 giugno, con partenza alle ore 15.00 da piazza Lanzuisi si partirà alla scoperta delle molteplici tracce degli Antichi Romani sul promontorio del Circeo. Una passeggiata immersi nella natura che ha circondato resti di antiche ville romane risalenti all’epoca della Repubblica. La passeggiata guidata avrà la durata di circa tre ore.

Sulla rotta di Ulisse

Tornano le escursioni via mare sulla motobarca Il Delfino per osservare le antiche rotte romane per raggiungere la Riviera di Ulisse. Un modo originale per osservare le nostre splendide coste da un punto di vista diverso dal solito. In programma per sabato 19 giugno due partenze alle ore 9.00 e alle ore 11.30 dal porto di San Felice Circeo.

Sulle Orme dei Templari

In programma per domenica 20 giugno un percorso di trekking cittadino all’interno dell’affascinante borgo medievale di San Felice dove nel 1240 fecero sosta i Templari per difendere la Rocca Circea lasciando molte testimonianze della loro presenza e della storia di questo antico ordine di Cavalieri. La partenza è alle ore 10 in piazza Lanzuisi, la passeggiata guidata avrà una durata di circa due ore ed è adatta a tutte le età.

Tutte le attività sono con posti limitati nel rispetto delle norme anti COVID-19, la prenotazione è obbligatoria e si può effettuare chiamando i numeri 0773/547770 e 329.9166914 o inviando una email all’indirizzo tour.prolocosanfelicecirceo@gmail.com