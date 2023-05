Storia, natura ed escursioni: ricco weekend di iniziative a San Felice Circeo

Ricco di eventi il fine settimana organizzato dalla Pro Loco di San Felice Circeo: in programma per sabato 27 e domenica 28 maggio una serie di attività alla scoperta del territorio, delle sue bellezze naturali e della sua storia.

Viaggio nell’antica Roma

La Pro Loco e il Comune di San Felice promuovono un originale evento di ricostruzione storica e archeologica sperimentale a cura dell'associazione di promozione sociale Legio XXX Ulpia Victrix. Per un giorno si tornerà nel passato e attraverso tavoli tematici si potranno scoprire usi e costumi degli antichi Romani per quanto riguarda la società e la vita quotidiana, i giochi, la scrittura, il conio, la medicina, chirurgia e farmacologia e inoltre l’ingegneria, le strategie militari e la criptografia. L’evento si svolgerà sabato 27 maggio in piazza Lanzuisi dalle 15.30 alle 19.00. Per maggiori informazioni chiamare il numero 3389530665.

Escursione sull’isola di Ponza

In programma sempre per sabato 27 maggio un’escursione sull’isola di Ponza, con partenza alle ore 8.00. L’isola, splendida località balneare, nasconde una ricchezza storica, archeologica e paesaggistica tutta da scoprire.

In canoa sul lago di Paola

Nella giornata di sabato ci sarà l’imbarazzo della scelta tra tantissime attività interessanti, tra queste anche l’escursione in canoa sullo splendido lago di Paola a partire dalle ore 10.00. L’Associazione Natourart organizza un percorso alla scoperta della natura in una tranquilla traversata.

Corso di pratiche erboristiche

Nella giornata di sabato e di domenica si terranno delle lezioni i erboristeria pratica nel regno di Circe a cura dell’Associazione Elicriso. Le erboriste Karin Mecozzi e Augusta D’Andrassi insegneranno a riconoscere le erbe tipiche della macchia mediterranea, le stagioni in cui ciascuna erbe fiorisce, i loro benefici e come utilizzarle per creare estratti e infusi. Dato che si andrà in escursione per vedere dal vivo le varie piante occorre munirsi di scarpe da trekking, repellente per insetti, borraccia d’acqua e un recipiente di vetro da 200ml. La prenotazione è obbligatoria.

Yoga a Vigna la Corte

Nel tardo pomeriggio di domenica 28 maggio, alle ore 18.00 si potrà partecipare a una lezione di yoga immersi nella natura e nella tranquilla atmosfera di Vigna la Corte.

L’appuntamento

È dunque per sabato 27 e domenica 28 maggio a San Felice Circeo. Per informazioni e prenotazioni contattare i numeri 0773 547770 e 329 9166914 o inviare una email all’indirizzo infoprolococirceo@gmail.com