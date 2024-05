Escursione guidata sulla via Francigena da Sezze a Fossanova

Quale modo migliore per conoscere un luogo se non percorrerlo in lungo e largo a piedi? Un buon modo per farlo è per esempio partecipare a una escursione guidata!

In programma per sabato 4 maggio l’escursione sulla Via Francigena da Sezze all’Abbazia di Fossanova organizzata da Librotrekking Campareconipiedi.

Si partirà alle 8.30 dalla stazione di Sezze e si percorreranno strade di campagna, in piena macchia mediterranea fino a raggiungere lo splendido borgo medievale di Fossanova. Sullo sfondo la sagoma del Circeo e la costa.

Si tratta di un percorso di circa 22 km adatto a chi è abituato a lunghe camminate guidato da Alessia Rabacchi - Istruttore Trekking CSEN (CONI)- Guida Escursionistica AGAE.

Nel corso del cammino si potranno conoscere le vicende di San Tommaso che ha vissuto a Fossanova fino alla sua morte e saranno lette alcune pagine de Il Nome della Rosa di Umberto Eco, il quale affermò di aver tratto ispirazione dalla splendida abbazia cistercense.

Per partecipare è necessario indossare un abbigliamento consono e seguire attentamente le indicazioni degli organizzatori. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3284563679 (anche Whatsapp) e l’email rabacchia@gmail.com.

L’appuntamento

È dunque per sabato 4 maggio alle ore 8.30 presso la stazione ferroviaria di Sezze.