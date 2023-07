Estate al Centro: la ricca programmazione di eventi a Formia

Tanti gli eventi che animeranno Formia in questa estate 2023 organizzati dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con tante realtà territoriali.

Oltre la rassegna musicale del JazzFlirt e il Festival del Teatro Classico ospitati presso l’Anfiteatro dell’area di Caposele, la storica rassegna Libri sulla Cresta dell’Ombra arrivano una serie di altre iniziative che si svolgeranno nel corso dell’estate fino a settembre.

Musica e spettacoli dal vivo, animazione per i bambini, comicità e festival dello swing e visite guidate nelle suggestive aree archeologiche della città saranno solo alcune delle proposte della rassegna Estate al Centro.

Il programma della manifestazione

Sabato 8 luglio (Centro Città) ore 19:00

L'ARTE DI STRADA - “Dalla Strada al Palco” - Il centro cittadino sarà animato da trampolieri, giocolieri, clown e sputafuoco che con uno spettacolo itinerante intratterranno adulti e bambini trasportandoli in un circo all'aperto;

Venerdì 14 luglio (Villa Comunale) ore 18:00

BIMBI IN CENTRO - “Attività e Spettacoli per i più Piccoli” - bimbi, in un ambiente incantato tra maghi, giocolieri e mangiafuoco saranno accompagnati da artisti “madonnari” nella creazione dei loro quadri di asfalto con la tecnica dei gessetti . Non mancherà la merenda per tutti;

Venerdì 21 luglio (Centro Città) ore 19:00

NOTE DIFFUSE - “Gli Angoli Musicali in Città” - La centralissima via Vitruvio si trasformerà in un teatro a cielo aperto pronto ad accogliere le esibizioni di musicisti e live band. Le esibizioni musicali faranno da scenario a gazebi letterari e artistici con angoli dedicati alla degustazione di ottimi aperitivi;

Venerdì 28 – sabato 29 luglio (Centro Città) ore 19:00

KEBANDA STREET BAND FESTIVAL - Il Kebanda SBF, giunta ormai alla decima edizione, è un originale festival di bande musicali di strada. L’esibizione delle street band, provenienti dall’Italia e dall’estero, è diventato un appuntamento imperdibile per adulti e bambini. Il ritmo musicale del funky, jazz, dixieland e swing, animerà tutto il centro cittadino attraverso le stravaganti esibizioni delle bande musicali;

Venerdì 4 agosto (Largo Aldo Moro) ore 20:30

SWING FESTIVAL - Un tuffo nel passato...musica e balli in stile retrò “a ritmo di Swing”. Un venerdì di luglio dedicato interamente allo Swing, un ritmo che funziona, una musica coinvolgente che vuole essere ballata. I corner di vintage styling, l’area food composta dal buon cibo renderanno una serata unica nel suo genere;

Venerdì 11 agosto (Largo Aldo Moro) ore 20:30

CABARET SHOW “Lino Barbieri” - Serata travolgente con il noto imitatore e cabarettista, volto conosciuto della televisione con Zelig, Colorado Cafè e tante altre trasmissioni di successo;

Venerdì 1 settembre (Centro Città) ore 19:00

Sabato 9 settembre (Villa Comunale) ore 18:00 BIMBI IN CENTRO



“Attività e Spettacoli per i più Piccoli” - I bimbi in un ambiente incantato tra maghi, giocolieri e mangia fuoco, saranno accompagnati da artisti “madonnari” nella creazione dei loro quadri di asfalto con la tecnica dei gessetti. Non mancherà la merenda per tutti;

Sabato 9 settembre (Siti Archeologici) ore 21:00

ARCHEONIGHT - “La Notte dell'Archeologia” - Apertura straordinaria dei siti storici con mostre tematiche e visite guidate per rivivere la storia e scoprire i siti e il ricco patrimonio archeologico della Città di Formia che ancora pochi conoscono. L'iniziativa si propone narrare la storia in una notte con il coinvolgimento dei due borghi medioevali di Castellone e Mola e dei principali siti storici del territorio. Una notte che permetterà ai visitatori di degustare tra l’altro i piatti tradizionali della cucina locale.