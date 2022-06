Estate a Ninfa: gli spettacoli teatrali al giardino

Come è stato già annunciato, tornano gli eventi a Ninfa: a luglio e agosto il giardino tra i più belli al mondo ospiterà musica, spettacolo dal vivo e tanta cultura in un connubio irresistibile che parla di Bellezza, Natura e Arte.

Quest’anno, in occasione dei 50 anni della Fondazione Roffredo Caetani che gestisce il giardino, il calendario degli eventi sarà particolarmente ricco e oltre alla splendida rassegna Ninfa Jazz che porterà nell’hortus conclusus del giardino musica di altissimo livello e artisti provenienti da tutto il Paese e dall’estero, sono in programma anche due spettacoli dal vivo di grande qualità.

Domenica 3 luglio si comincia con un ospite d’eccezione: Massimo Popolizio che in occasione dei 100 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, dedica al grande scrittore, poeta, cineasta e pensatore, un racconto biografico che si concentra negli anni vissuti a Roma tra la fine dei Cinquanta fino alla tragica morte nel 1975. Il pubblico potrà visitare la disperazione, la povertà e la fame di vita delle borgate romane attraverso la lettura di alcune pagine dei romanzi Attraverso Ragazzi di Vita e Una Vita Violenta, brani e poesie tratti dalle Religione del mio Tempo e Scritti Corsari si entrerà nel vivo del pensiero di Pasolini attraverso la critica al perbenismo e conformismo del suo tempo individua in maniera lucida e spietata le responsabilità del degrado culturale che ancora oggi ci circonda. “Pasolini, una storia romana” oltre che della grande presenza scenica e bravura di Popolizio, sarà impreziosito dalla musica del violoncello di Giovanna Famulari.

Si proseguirà poi ad agosto, da giovedì 4 a domenica 7, con “The house of flowers” per la regia di Massimiliano Farau con Melania Maccaferri, Clemente Pernarella, Joana Estebanell Milian e le musiche eseguite dal vivo da Erasmo Bencivenga trio (Erasmo Bencivenga, Nicola Borrelli, Giorgio Raponi). Lo spettacolo sancisce nuovamente la partnership tra la Fondazione Roffredo Caetani, la Compagnia del Teatro Fellini di Pontinia e Life on Marsh e mette in scena l’universo tenero e fantastico del grande scrittore statunitense Truman Capote attraverso gli scritti pubblicati da Marguerite Chapin su “Botteghe Oscure” nel giardino che lo vide ospite.

Per assistere agli spettacoli è obbligatoria la prenotazione, i biglietti non sono acquistabili sul sito del Giardino di Ninfa, ma su altre piattaforme indicate.

Acquistando il biglietto Full Experience, sarà possibile abbinare allo spettacolo delle ore 21.00 la visita guidata al giardino al tramonto, che inizierà alle ore 19.00.

Chi vuole visitare solo il giardino potrà prenotare la propria visita guidata con le modalità consuete.

L’appuntamento

È dunque presso il Giardino di Ninfa domenica 3 luglio e da giovedì 4 a domenica 7 agosto, alle ore 19.00 per la visita guidata al tramonto e alle ore 21.00 per lo spettacolo.