Minturno e dintorni: un’altra settimana di eventi estivi

Dal 18/07/2022 al 24/07/2022

Indirizzo non disponibile

Un’altra settimana ricca di eventi a Minturno Scauri e dintorni dedicati ai bambini e agli adulti, tutti all’interno della rassegna Minturno e Scauri: Un’Estate da Vivere promossa dall’Amministrazione Comunale e realizzata in collaborazione con varie associazioni locali.

Visite guidate, sport, spettacoli teatrali, pensati per il divertimento di grandi e piccini per godere appieno dei luoghi e delle opportunità che la città offre.

Questa settimana tornerà inoltre il MinturnEat, festival enogastronomico giunto alla sua terza edizione: tre giorni di musica, animazione per i bambini e degustazioni dal 18 al 20 luglio a Scauri.

Il programma degli eventi

lunedì 18 luglio

Ore 21:00 Minturno (Parco Robinson)

Girotondo Teatro Vagabondo "Il Mago di Oz"

Ore 21:00 Scauri (Area Giochi Recillo)

MinturnEat 3° Edizione

martedì 19 luglio

3° Rassegna Ape Teatro

ore 20:45 Pulcherini (Piazza Aria Vecchia)

ore 22:00 S. Maria Infante (Piazza Fratelli Pimpinella)

Ore 21:00 Scauri (Area Giochi Recillo)

MinturnEat 3° Edizione

Ore 21:00 - 24:00 Minturno (Castello e Borgo)

“Vivere La Storia” Visita Guidata

info e prenotazioni: tel 339 2217202

mercoledì 20 luglio

ore19:00 Località Fontana Perrelli (Piazza S. Pio)

Il Circo delle Favole

Ore 21:00 Scauri (Area Giochi Recillo)

MinturnEat 3° Edizione

giovedì 21 luglio

ore 18:00 Minturno (Castello)

Convegno: “La legalità come stile di vita rotariana”

Ore 21:00Scauri (Arena Mallozzi)

10° Festival Teatro Per Ragazzi “Bianca Come La Neve”

venerdì 22 luglio

ore 21:00 Minturno (Castello)

Spettacolo “Filomena Marturano”

prenotazione obbligatoria su www.eventbrite.it

sabato 23 luglio

Ore 6:15 - 08:00 Scauri (Terrazza Lungomare)

Yoga vista mare

Ore 8:30 -11:30 Scauri (Scauri Vecchia e Torre)

“I Segreti Di Pirae” Visita Guidata

info e prenotazioni: tel. 339 2217202

ore 19:30 Minturno (Castello)

Presentazione Libro “È Il Teatro, Bellezza

Ore 21:00 Minturno (Castello)

Spettacolo “Non Ti Pago”

prenotazione obbligatoria su www.eventbrite.it

domenica 24 luglio

Garigliano Cup

Arrivo E Premiazione Club Nautico