Minturno e Scauri: Un’Estate da Vivere, un’altra settimana di eventi

Orario non disponibile

Quando Dal 25/07/2022 al 31/07/2022 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Proseguono gli eventi organizzati dall’Amministrazione Comunale per animare l’estate di Minturno, Scauri e le splendide località nei dintorni con la rassegna Minturno e Scauri: Un’Estate da Vivere.

Spettacoli dal vivo per grandi e piccini, visite guidate nel centro storico e laboratori presso il Museo e inoltre sport in spiaggia all’alba, racconti del territorio e incontri.

Dal 25 al 31 luglio ogni sera sarà in programma un evento a ingresso gratuito per intrattenere visitatori e residenti che hanno scelto di rimanere in città anche durante le vacanze estive.

Gli appuntamenti della settimana

Lunedi 25 luglio

Ore 18.30 Scauri (Arena Mallozzi)

Amicinbici a Scuola

Ore 21:00 Pulcherini (Piazza Aria Vecchia)

Girotondo Teatro Vagabondo "Pulcinella E La Forca"

Martedì 26 luglio

Ore 21:00 - 24:00 Minturno (Castello E Borgo)

“Vivere La Storia” Visita Guidata

Info E Prenotazioni: Tel. 339 2217202

Mercoledì 27 luglio

Ore 19:00 Tremensuoli (Piazza San Nicandro)

Il Circo Delle Favole

Ore 21:00 Minturno (Castello)

Spettacolo “Uomo E Galantuomo”

Prenotazione Obbligatoria Su Www.Event8rite.It

Giovedì 28 luglio

Ore 21:00 Scauri (Arena Mallozzi)

10° Festival Teatro Per Ragazzi “La Stamberga Delle Scarpe”

Venerdì 29 luglio

Ore 20.30 - 23.00 Museo Comprensorio (Minturnae)

Avventure Al Museo

Info E Prenotazioni: Tel 339 2217202

Ore 21:00 M. Di Minturno (Piazza Monte D’argento)

Ore 22:30 Scauri (Campo Parrocchiale Don Pecorini)

3° Rassegna Ape Teatro

Ore 21:30 Minturno (Piazza Portanova)

Mary Poppins - Il Musical

Sabato 30 luglio

Ore 6:15 - 08:00 Scauri (Terrazza Lungomare)

Yoga Vista Mare

Ore 21:00 Scauri (Arena Mallozzi)

Il Viaggio Di Campanellino Spettacolo Di Beneficenza

Domenica 31 luglio

Ore 6:30 - 09:00 / Castrum (Minturnae)

L’alba Della Storia

Info E Prenotazioni: Tel 339 2217202

Ore 9:00 / Scauri (La Darsena Flving)

Mare In Rosa