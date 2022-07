Al via la 51° Estate Musicale di Gaeta

Torna a Gaeta per la sua 51° edizione la rassegna Estate Musicale di Gaeta ideata e promossa dall’Associazione Musicale San Giovanni a Mare, che dal 1971 lavora assiduamente per portare sul territorio musicisti, orchestre ed ensemble di fama internazionale.

Anche quest’anno, dal 14 luglio al 2 settembre, si terranno ben 5 concerti di altissimo livello che proporranno un vasto repertorio musicale, comprendendo eventi al chiar di luna e al sorgere del sole nei luoghi più suggestivi di Gaeta.

Dalla musica da camera a quella da film, dalla tradizione napoletana al Settecento e al Barocco.

Il programma della rassegna:

giovedì 14 luglio

Ore 20.30 La Tavola Dei Cavalieri - Lungomare Caboto, 93

Sentimento e Virtuosismo al Chiaro di Luna

Andrea Calce Tenore Marco Ciampi Pianoforte

Musiche E Arie Di:

Rachmaninov, Costa, Bovio, Cardillo, Liszt, D'annunzio, Donizetti, Cilea, Puccini

Ingresso: 15 €

Soci, giovani e partecipanti alla cena sociale: 10 €

sabato 23 luglio

ore 20.00 Chiesa di S. Giovanni a mare - via Bausan, 26

Concerto Per Violino Polifonico

Per i 400 Anni della Confraternita del Rosario di Gaeta

Celeste Di Meo

VIOLINO

J.S. Bach Sonata n.1 in sol minore BWV 1001

Adagio

Fuga

Siciliana

Presto

E. Ysaye Sonata n.2 op 27

Obsession

Malinconia

Dans des Ombres, Sarabanda Les Furies

N. Paganini Capriccio n.5

J.S. Bach Partita n.3 in mi magg. BWM 1006

Preludio

Loure

Gavotta et Rondeau Menuet 1 Menuet 2 Bourré Giga

Ingresso libero

Si ringraziano S. E. Mons. Luigi Vari, Arcivescovo e don Antonio Centola, Rettore

sabato 30 luglio

ore 5.30 Batteria La Favorita - via Faustina, 26

Concerto al Levar Del Sole

Amedeo Carrocci chitarra, Domenico Calia clarinetto

Ennio Morricone

Nuovo Cinema Paradiso (Tema d'amore), Once upon a time in the West, A fistful of dollars Gabrieli Oboe (Mission)

Once upon a time in America (Cockeye's song)

Vincenzo Napoli

Carezza nel vento

Astor Piazzolla

Histoire Du Tango café 1930 Histoire Du Tango café 1960

Massimo Diego Pujol

Suite Buenos Aires

Adriana Marconi

Prisma

Cosmicoincanto

George Gershwin

Tre Preludi

Ingresso e colazione: 10 €

lunedì 8 agosto

ORE 20.30 Il Ninfeo Grand Hotel -Via Flacca, Km 22,700

Il Cimento dell’Armonia e dell’Invenzione -1722

QUINTETTO D'ARCHI F.M.N.: violino, viola, violoncello, contrabbasso, Riccardo Zamuner violino solista

Tomaso Antonio Vitali - Ciaccona

Antonio Vivaldi - Le Quattro Stagioni - Op Vili

Ingresso: 20 €

Soci, giovani e partecipanti alla cena sociale: 15 € Cena sociale su prenotazione

Tel. 0771 46 25 36 • 0771 74 00 36

venerdì 2 settembre

ORE 20.00 Il Ninfeo Grand Hotel -Via Flacca, Km 22,700LA

CANZONE NAPOLETANA... Prima Della Canzone Napoletana

Ensemble Festa Rustica con Strumenti Originali: Enrica Mari soprano, Giorgio Matteoli flauti dolci e maestro di concerto, Francesco Tomasi liuto e chitarra barocca, Matteo Scarpelli violoncello barocco

G. B. Porsile Cantata "Sfogannose #no juorno"

Recitativo, Aria, Romanesca,

Aria (da capo), Recitativo, Aria

G. C. Rubino Cantata "Lena, mio si ca propeto"

Recitativo, Aria, Recitativo, Aria

F. Mancini Sonata VI in Sol maggiore

per flauto e basso continuo

Andante, Allegro, Largo, Allegro

G. LatiIla Aria "T'aggio voluto bene"

Anonimo Dalla raccolta a stampa di

Joh da Colonia (Napoli 1537):

"Ianni dell'uorto"

G.T. Di Maio "Madonna nunn' e cchiù"

V. Dorico Dalla raccolta "Madrigali a tre et arie napolitane" "La morte di marito"

G. Dell'Arpa "Vurria ca fusse ciaula"

"Vurria addeventare"

Ingresso: 15 €

Soci, giovani e partecipanti alla cena sociale: 10 € Cena sociale su prenotazione

Tel. 0771 46 25 36 • 0771 74 00 36