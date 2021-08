Agosto al Parco Vasco Da Gama: tanti eventi per grandi e piccini

Orario non disponibile

Proseguono al Parco Vasco Da Gama a Latina lido le iniziative che rientrano nel programma Upper Seeds Estate 2021: una serie di attività per adulti e bambini sopra i 3 anni volte al benessere psico-fisico, le relazioni sociali e con gli animali e un rispettoso contatto con la natura.

Le attività sono a cura della Cooperativa Sociale Il Labirinto e la Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio nell’ambito del progetto europeo Upper del Comune di Latina.

Spettacoli teatrali per tutta la famiglia, giochi e letture per bambini, passeggiate ecologiche, attività educative per cani e padroni, percorsi di yoga-pilates e molto altro ancora.

L’ingresso alle attività è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione da effettuare sul sito Ufficiale di Upper Latina dove di può consultare anche il programma completo delle attività.

Oltre alle attività pomeridiane per le famiglie del progetto Upper, c’è anche un fitto programma di intrattenimento serale a cura della Cooperativa il Quadrifoglio e dell’Associazione Sergio Ban in collaborazione con Latinautismo, Diaphorà e Tre Mamme per Amiche.

Il programma serale di agosto:

Domenica 1 agosto

ore 21.30 PopLovers - pop rock

4-5-6-7 agosto

ore 21 Corti...al Mare! - rassegna di Cortometraggi dal Mondo

Domenica 8 agosto

ore 21.30 Deep Soul Sound - concerto soul

Martedì 10 agosto

ore21.30 EffeBì Duo - acoustic duo

Giovedì 12 agosto

ore 21.30 Story Tellers - musica celtica

Venerdì 13 agosto

ore 21.30 Belli e D’Annata - musica italiana e internazionale

Sabato 14 agosto

ore 18-21 Dimostrazione Scuola di Combattimento Palafight

Domenica 15 agosto

ore 21.30 PopLovers - pop rock

Martedì 17 agosto

ore 21.30 Trio MEL (Miletta, Ensoli, Libanori) musica pop, rock italiano e straniero

Mercoledì 18 agosto

ore 21.30 Festa Baby

Venerdì 20 agosto

ore 21.30 La Tavola periodica degli elementi - storytelling con accompagnamento musicale

Sabato 21 agosto

ore 21.30 Tango Argentino (Assessorato Turismo Latina)

Domenica 22 agosto

ore 21.30 Belli e D’Annata - musica italiana e internazionale

Mercoledì 25 agosto

ore 20 Cena Paella & Sangria - menù fisso

Giovedì 26 agosto

ore 21.30 885 - 883/Max Pezzali tribute band

Venerdì 27 agosto

ore 21.30 La Banda del Capitano - Edoardo Bennato tribute band

Sabato 28 agosto

ore 21.30 Nameless - concerto rock

Domenica 29 agosto

ore 21.30 Corrente Alternata - rock blues

