Estate Setina: un settembre ricco di appuntamenti

Un settembre ricco di eventi a Sezze che vuole chiudere in bellezza la bella stagione con una rassegna di appuntamenti che include spettacoli dal vivo, proiezioni cinematografiche, incontri con autori e tanto relax e divertimento, nel pieno rispetto delle norme anti COVID-19.

Il Comune con il sostegno della Regione Lazio e in collaborazione con varie associazioni, istituti culturali e attività economiche locali ha ideato un fitto programma di eventi che si terranno dal 3 al 22 settembre, un ottimo modo per dire arrivederci all’estate e accogliere con positività l’autunno.

Gli eventi si svolgeranno in vari punti della città oltre al centro storico, sarà coinvolta la periferia e luoghi come l’arena del Centro Sociale “U. Calabresi” e i parchi: “Daniele Protani” Quartiere Casali e “F. Cottignoli” Quartiere di Sezze Scalo. In caso di maltempo gli appuntamenti all’aperto saranno spostati presso l’Auditorium San Michele Arcangelo, sempre con ingresso libero ma contingentato.

Per maggiori informazioni è possibile contattare i numeri 0773 877939 – 339 4742779

Il programma degli eventi

CIMEMA

Venerdì 3 settembre

Quartiere Casali Parco Daniele Protani

ore 20.30 Tolo Tolo Genere Commedia

Sabato 4 settembre

Quartiere Casali Parco Daniele Protani

ore 20.30 Onward - Oltre la magia. Genere animazione

Sabato 11 settembre

Quartiere Sezze Scalo Parco F. Cottignoli

ore 20.30 Gli anni più belli. Genere drammatico

Sabato 18 settembre

Quartiere Sezze Scalo Parco F. Cottignoli

ore 20.30 II castello di Cagliostro, Lupin III. Animazione

Mercoledì 8 settembre

Sezze Centro Arena Centro Sociale U. Calabresi

ore 20.30 Nomadland. Genere drammatico

Giovedì 9 settembre

Sezze Centro Arena Centro Sociale U. Calabresi

ore 20.30 Raya e l’ultimo drago. Genere animazione

Mercoledì 15 settembre

Sezze Arena Centro Sociale U. Calabresi

ore 20.30 I soliti ignoti. Genere commedia

Giovedì 16 settembre

Sezze Arena Centro Sociale U. Calabresi

ore 20.30 The Help. Genere drammatico

LIBRI

Martedì 7 settembre

Sezze Arena Centro Sociale U. Calabresi

ore 18.00 LA VOCE DI CIRCE

Autore Lucia Fusco



Venerdì 10 settembre

Sezze Arena Centro Sociale U. Calabresi

ore 18.00 SEZZE ALLA FINE DELLO STATO PONTIFICIO (1855/1871)

Autori: Giancarlo Onorati, Marco Miele, l.s. Pacifici e De Magistris-Centro Studi Storici SEMATA

Martedì 14 settembre

Sezze Arena Centro Sociale U. Calabresi

ore 18.00 COMPAGNI DI STRADA

Autore Alessandro Leonoro

Venerdì 17 settembre

Sezze Arena Centro Sociale U. Calabresi

ore 18.00 AMATO MAESTRO

Autore Alessandro Cardosi

TEATRO

Domenica 5 settembre

Quartiere Sezze Scalo Parco F. Cottignoli

ore 18.00 Compagnia Teatrale NEMEO

ADDA' SORPRESA

Domenica 12 settembre

Quartiere Sezze Scalo Parco F. Cottignoli

ore 18.00 Compagnia Teatrale GIOTTO

I CONTADINO, IAUCATO E...

Domenica 19 settembre

Sezze Arena Centro Sociale U. Calabresi

ore 18.00 Ass. Culturale I PROFETI DELLA QUINTA

SEZZE: STORIE, TRAME, ECHI DAL SOTTOSUOLO

Mercoledì 22 settembre

Sezze Arena Centro Sociale U. Calabresi

ore 18.00 Ass. Culturale I TURAPITTO

SUONI, IMMAGINI E TRADIZIONI