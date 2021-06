Europei di Calcio: Italia-Austria sul maxi schermo a Bassiano

È ormai tradizione per noi italiani riunirsi e guardare insieme la partita della Nazionale, come se insieme il tifo fosse più forte e riuscisse ad attirare la buona sorte. Un po’ ovunque vengono organizzate visioni in famiglia, tra amici e nei locali.

Anche il comune di Bassiano ha pensato per questi Campionati Europei di Calcio di fornire un’occasione per tifare insieme, in sicurezza e godendosi del fresco che rende leggendarie le estati nel piccolo Comune Lepino.

In occasione degli ottavi di finale che vedranno l’Italia giocare contro l’Austria, sarà predisposto un maxi schermo in piazza Bettino Craxi.

L’appuntamento

Per tutti i tifosi è dunque per sabato 26 giugno alle ore 21.00.

