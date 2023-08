Gli eventi estivi di Sabaudia: cosa fare nel mese di agosto 2023

Orario non disponibile

Dopo un luglio ricco di eventi e iniziative per rallegrare l’estate di turisti e residenti, prosegue il fitto programma promosso dall’Amministrazione Comunale di Sabaudia e realizzato in collaborazione con le tante associazioni del territorio.

Gli eventi si terranno un po’ su tutto il territorio cittadino, in particolare in Piazza del Comune e presso l’elegante corte comunale, presso l’Hotel Oasi di Kufra e presso il Parco del Circeo, presso il Parco delle Medaglie.

Mercatini vintage, concerti, incontri, dibattiti, presentazioni di libri e molto altro ancora saranno solo alcuni dei momenti da vivere a Sabaudia.

Tra gli appuntamenti più attesi la manifestazione Mediterranea che porta nella città delle dune diversi personaggi del panorama politico, culturale e giornalistico per parlare insieme di vari temi di attualità, la Festa di Fine estate con il suggestivo spettacolo pirotecnico.

Tante le feste per divertirsi in semplicità come la festa di Saperi e Sapori, e la festa parrocchiale della SS. Annunziata. Tanta musica dal vivo che spazia tra i generi: si esibiranno a Sabaudia Alex Britti, gli Easy Skankers e Mauro Zazzerini, solo per citare alcuni personaggi.

Dal 2 al 27 agosto si terrà presso il Centro di Documentazione A. Mazzoni la mostra Biodiversità, mentre in piazza Circe il Village Mediterranea. In piazza del Comune sarà inoltre esposta la statua dell’Ulisse del maestro Ugo Attardi in occasione del centenario dalla sua nascita.

Non resta dunque che controllare il calendario e scegliere gli eventi preferiti che si alterneranno per tutto il mese di agosto.

Il programma degli eventi di agosto

1 MARTEDÌ

ore 21,00 Cavea del Parco Nazionale del Circeo

Il Parco e la Commedia dove II teatro Incontra la natura - XII edizione

SARTO PER SIGNORA - Compagnia teatrale "I Coraggiosi Nuovo Compagnia Luigi Bernardini"

ore 21,30 Centro di documentazione A.Mazzoni

Musica in blu - quando il canto recita

Venti canzoni in un'isola deserto con Marco Morandi e lo sua band

2 MERCOLEDÌ

ore 21,00 Cavea del Parco Nazionale del Circeo

Il Parco e la Commedia dove II teatro incontra la natura - XII edizione

DENTRO ROMA Matutateatro

Ore 21,15 Piazza del Comune

Mediterranea, la civiltà blu 2023 Sovranità alimentare e sostenibilità

Inaugurazione Rassegna con il concerto di Andrea Casta

Ospiti: Ministro F. lollobrigida, F.Giorgino, L.Scordamaglia, E.Realacci, Gen. C.A. Andrea Rispoli.

3 GIOVEDÌ

ore 20,30 Stadio Fabiani

Smile games - Semifinale

ore 21,00 Cavea del Parco Nazionale del Circeo

Il Parco e la Commedia dove il teatro incontra la natura - XII edizione

NA SEGRETARIA SORDA Compagnia Napul'è...Na

Ore 21,00 Corte Comunale

Mediterranea, la civiltà blu 2023

Faccia a faccia Ospiti Senatore M. Renzi

Ore 22.30 Corte Comunale

Sabaudia Jazz 2023

Il suonatore Faber - Con: Michele Ascolese (chitarre), Daniela Colloco (voce), Raul 'Cuervo" Scebba (percussioni)

4 VENERDÌ

Parco Medaglie d'oro

L’Estate di Minerva 2023

Esposizione di opere artigianali e tradizioni locali

ore 20,30 Stadio Fabiani

Smile games – finale

ore 21,00 Cavea del Parco Nazionale del Circeo

Il Parco e la Commedia dove il teatro incontra la natura - XII edizione

CUORE DI MAMMA E ASPETTANDO L'AMICO DEL CUORE Compagnia I SognAttori

Ore 21.30 Corte Comunale

Sabaudia Jazz 2023

Greg Burk trio

Con: Greg Burk (pianoforte), Ron Seguin (c.basso), Adam Pache (batteria)

5 SABATO

Parco Medaglie d'oro

L’Estate di Minerva 2023

Esposizione di opere artigianali e tradizioni locali

ore 16,45 Piazza del Comune

Presentazione dei lavori di riqualificazione del Palazzo Comunale

ore 17,30 Piazza del Comune

Annullo speciale del francobollo e della cartolina postale per il 90°della fondazione di Sabaudia

ore 18,00 Piazza del Comune - Cinema Augustus

Inaugurazione mostra “Sabaudia 90 anni di vita. 1000 di storia”

ore 18,30 Sacramento

Festa Cappellania Sacramento

ore 19,30 Corte comunale

Mediterranea, la civiltà blu 2023 - Premio Catricalà

Ospiti: D.Agosti Catricalà, G.Lasco, G. Letta, P.Righi, R.Sommella

ore 21,00 Cavea del Parco Nazionale del Circeo

Il Parco e la Commedia dove il teatro incontra la natura - XII edizione

DIMMI QUANDO TU VERRAI - Compagnia Opero APS

ore 21,45 Sagrato Chiesa SS. Annunziata

Concerto per la Posa della prima Pietra

Latina Philarmonia e Coro Annunfiatae Canfores Direttore M° Francesco Belli

6 DOMENICA

Parco Medaglie d'oro

L’Estate di Minerva 2023

Esposizione di opere artigianali e tradizioni locali

ore 18,30 Sacramento

Festa Cappellania Sacramento

ore 21,00 Cavea del Parco Nazionale del Circeo

Il Parco e la Commedia dove il teatro incontra la natura - XII edizione

CLASSE DI FERRO • Associazione Ferro e Fuoco APS

ore 21,30 Corte Comunale

Sabaudia Jazz 2023

Laura Sega & Mauro Zazzarini "So in Jazz"

Con: Special Guest Ben Charest (chitarra), Lauro Sega (voce), Mauro Zazzarini (sax tenore), Andrea Beneventano (pianoforte), Elio Tatti (c.bosso), Giò campanello (batteria)

7 LUNEDÌ

ore 21,30 Corte comunale

Mediterranea, la civiltà blu 2023 Faccia a faccia

Ospiti: Ministro P. Zangrillo Tavola rotonda: G. B. Guerri - M. Rizzo, A. Friedman - F. Di Mario, F. Ercolino

8 MARTEDÌ

ore 21,30 Corte comunale

Mediterranea, la civiltà blu 2023

Ospiti: Ministro A. Locatelli, F. Abbate, P. Crepet, D. Vecchi

9 MERCOLEDÌ

ore 18,30 Hotel Oasi di Kufra

Il cenacolo dei libri. Lezioni e incontri sulla contemporaneità in vista del futuro

Il declino del potere pubblico in Italia di Roberto Alesse

ore 21,30 Belvedere

Jump With Gospel

Manfredi Event

10 GIOVEDÌ

ore 21,30 Corte comunale

Mediterranea, la civiltà blu 2023 Faccia a faccia

Ospiti: Ministro M. Piantedosi Tavola rotonda: R. Ardirti, C. Conte, C. Fusoni

11 VENERDÌ

Parco Medaglie d'oro

L’Estate di Minerva 2023

Esposizione di opere artigianali e tradizioni locali

ore 21,30 Corte comunale

Mediterranea, la civiltà blu 2023 Serata in giallo

Ospiti: CoI. S. Schiavone RIS, A. Ammirati, M. De Giovanni, M. Mottolese

12 SABATO

Parco Medaglie d'oro

L’Estate di Minerva 2023

Esposizione di opere artigianali e tradizioni locali

ore 18,30 Hotel Oasi di Kufra

Il cenacolo dei libri. Lezioni e incontri sulla contemporaneità in vista del futuro

La guerra in caso di Roberto Ardirti

ore 18,30 Parrocchia SS. Annunziata

Festa patronale SS. Annunziata

ore 20,30 Piazza del Comune

Esposizione mezzi agricoli

ore 21,30 Piazza Circe

C’era una volta

Saggio di Pattinaggio

13 DOMENICA

Parco Medaglie d'oro

L’Estate di Minerva 2023

Esposizione di opere artigianali e tradizioni locali

Via Umberto

Mostra mercato dell’artigianato, antiquariato, collezionismo, vintage e usato

ore 20,00 Torre Comunale

Staffetta per la vita - Ass.ne AIDO

ore 20,30 Piazza del Comune

Esposizione mezzi agricoli

ore 22,00 Piazza del Comune

Trebbiatura in piazza

14 LUNEDÌ

Parco Medaglie d'oro

L’Estate di Minerva 2023

Esposizione di opere artigianali e tradizioni locali

Via Umberto

Mostra mercato dell’artigianato, antiquariato, collezionismo, vintage e usato

ore 18,30 Parrocchia SS. Annunziata

Festa patronale SS. Annunziata

ore 21,30 Piazza del Comune

Sabaudia Jazz 2023

Big Band - Mauro Zozzarini

15 MARTEDÌ

Parco Medaglie d'oro

L’Estate di Minerva 2023

Esposizione di opere artigianali e tradizioni locali

Via Umberto

Mostra mercato dell’artigianato, antiquariato, collezionismo, vintage e usato

ore 21,30 Piazza del Comune

Concerto del trio “Appassionante”

ore 18,30 Parrocchia SS. Annunziata

Festa patronale SS. Annunziata

ore 24,00 Piazza del Comune

Spettacolo piromusicale

16 MERCOLEDÌ

Parco Medaglie d'oro

L’Estate di Minerva 2023

Esposizione di opere artigianali e tradizioni locali

ore 16,00/24,00 Ex scuola elementare di Bella Farnia

Festa dell’estate Sapori e Saperi

ore 21,30 Piazza del Comune

80 voglia di 90 - DJ show

con Gianluca Grondi e Francesco Dimor

17 GIOVEDÌ

Parco Medaglie d'oro

L’Estate di Minerva 2023

Esposizione di opere artigianali e tradizioni locali

ore 16,00/24,00 Ex scuola elementare di Bella Farnia

Festa dell’estate Sapori e Saperi

ore 21,30 Corte comunale

Mediterranea, la civiltà blu 2023 Politicamente scorretto

Ospite: M. lenzi, C. Micalizio

18 VENERDÌ

Parco Medaglie d'oro

L’Estate di Minerva 2023

Esposizione di opere artigianali e tradizioni locali

ore 16,00/24,00 Ex scuola elementare di Bella Farnia

Festa dell’estate Sapori e Saperi

ore 21,30 Corte comunale

Mediterranea, la civiltà blu 2023

Faccia a faccia Ospite: B. Cucinelli

19 SABATO

Parco Medaglie d'oro

L’Estate di Minerva 2023

Esposizione di opere artigianali e tradizioni locali

ore 16,00/24,00 Ex scuola elementare di Bella Farnia

Festa dell’estate Sapori e Saperi

Dalle ore 18.00 Corte Comunale, Viale Umberto I

Attività Produttive in festa

Percorso enogastronomico delle eccellenze pontine dedicato al mare e alla nautica

ore 21,30 Piazza del Comune

Concerto Easy Skankers

20 DOMENICA

Parco Medaglie d'oro

L’Estate di Minerva 2023

Esposizione di opere artigianali e tradizioni locali

ore 16,00/24,00 Ex scuola elementare di Bella Farnia

Festa dell’estate Sapori e Saperi

Dalle ore 18.00 Corte Comunale, Viale Umberto I

Attività Produttive in festa

Percorso enogastronomico delle eccellenze pontine dedicato al mare e alla nautica

ore 21,30 Piazza del Comune

Serata con Laurenti e Lembo

21 LUNEDÌ

Dalle ore 18.00 Corte Comunale, Viale Umberto I

Attività Produttive in festa

Percorso enogastronomico delle eccellenze pontine dedicato al mare e alla nautica

ore 21,30 Piazza del Comune

Concerto con Alex Britti

22 MARTEDÌ

ore 21,30 Corte comunale

Mediterranea, la civiltà blu 2023

Made in Italy - Faccia a faccia con il Ministro A. Urso (TBC), Expo Roma 2030, M. Scaccabarozzi, G. Scognamiglio, F. Pionati, M.Comparini

23 MERCOLEDÌ

ore 18,30 Hotel Oasi di Kufra

Il cenacolo dei libri. Lezioni e incontri sulla contemporaneità in vista del futuro

Anche se Allah non vuole di Davide Giacolone

Partenza da Largo Toigo ore 21,15 - Piazza del Comune ore 21.30

Serata Folkloristica

Sbandieratori di Sermoneta e Gruppi Folkloristici di Messico, Perù e Spagna

24 GIOVEDÌ

Ore 21,30 Corte comunale

Mediterranea, la civiltà blu 2023 Politica, le sfide di autunno

Ospiti: G. Molagò, H. Borsetti

Tavola rotonda: E. Bonetti, B. Della Vedova, C. Durigon, A. Parenti, P. Petrecca

25 VENERDÌ

Parco Medaglie d'oro

L’Estate di Minerva 2023

Esposizione di opere artigianali e tradizioni locali

ore 21,30 Corte comunale

Mediterranea, la civiltà blu 2023 Case Vacanza, quale turismo?

Ospiti: G.B. Baccarini, D. Nardella, P. Righi, G. Roscioli, G. Todini

26 SABATO

Parco Medaglie d'oro

L’Estate di Minerva 2023

Esposizione di opere artigianali e tradizioni locali

Via Umberto

Mostra mercato dell’artigianato, antiquariato, collezionismo, vintage e usato

ore 21,30 Piazza del Comune

Moda Media - festa di fine estate

ore 24,00 Piazza del Comune

Spettacolo piromusicale

27 DOMENICA

Parco Medaglie d'oro

L’Estate di Minerva 2023

Esposizione di opere artigianali e tradizioni locali

Via Umberto

Mostra mercato dell’artigianato, antiquariato, collezionismo, vintage e usato

ore 21,30 Piazza del Comune

Mediterranea, la civiltà blu 2023

Musica Paradiso - We all love Ennio Morricone

28 LUNEDÌ

ore 21,30 Corte comunale

Poesabaudia

A cura di Gaio Gentile

31 LUNEDÌ

ore 21.00 Corte comunale

Swing Think in concerto

Luca di Chiara