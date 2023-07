Gli eventi estivi di Sabaudia: cosa fare a luglio 2023

Orario non disponibile

Quando Dal 01/07/2023 al 31/07/2023 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

La bella Sabaudia, già conosciuta come città delle dune, si avvia a festeggiare i suoi 90 anni dalla fondazione e per animare l’estate e i tantissimi turisti che si riversano nel Comune pontino organizza un ricco calendario di eventi che prevede cultura, sport, spettacolo, appuntamenti di ogni genere pensati per il piacere e l’arricchimento di grandi e piccini.

Gli eventi sono promossi dall’Amministrazione Comunale e realizzati in collaborazione con le tante associazioni locali, Enti civili e militari, parrocchie e privati e rientrano nella parte estiva della rassegna Sabaudia 90 anni e non sentirli.

Gli eventi si terranno un po’ su tutto il territorio cittadino, in particolare in piazza del Comune e presso l’elegante Corte Comunale, ma anche nel Parco del Circeo, nel Museo Emilio Greco, presso Campo di Marte, presso gli stabilimenti balneari dello splendido lungomare, presso il Parco delle Medaglie e al belvedere sul lago.

Torneranno una serie di rassegne molto amate dal pubblico come il Sunset Jazz Festival, dopo anni di stop dovuti alla pandemia, Il Parco e la Commedia, i Suoni del Lago, Libri nel Parco e molte altre ancora.

Gli appuntamenti di luglio

1 SABATO

Cinemando - II cinema davanti e dietro le quinte

Cali Back - presentazione libro di Camilla Bianchini - 29 giugno

Tutto su Anna - presentazione libro di Patrizia Corrano - 30 giugno

Raudo e i cuori nel caffè - presentazione libro di Giovanni Anzaldo - 1 luglio

Hotel Oasi di Kufra ore 18,00 Il cenacolo dei libri.

Lezioni e incontri sulla contemporaneità in vista del futuro.

Ecoshock - Come cambiare il destino dell'Italia al centro della crisi climatica di Giuseppe Caporali.

Hotel Oasi di Kufra ore 18,30

Cinemando - Il cinema davanti e dietro le quinte

Live Show dedicato al doppiaggio - 29 giugno

Live Show dedicato al cinema - 30 giugno

Live Show dedicato alle serie e ai cortometraggi - 1 luglio

Direzione artistica di Moira Capotosti

Piazza del Comune dalle ore 20,30 RDS Summer Festival

Noemi, Tiromancino, Enula e Aisha (30 giugno) Irama, RKomi, Leo Gassman

e Wax (1 luglio)

Campo di Marte dalle ore 18,00

L’Estate di Minerva 2023

Esposizione di opere artigianali e tradizioni locali Associazione Minerva in Piazza

Parco Medaglie d'oro

2 DOMENICA

Trio “Il dialogo” Giò e Company suona Jazz Mainstream e brani originali

Claudio Camilletti sax e tenore, Nunzio Sciscione contrabasso, Giovanni Cristiani batteria

Corte Comunale ore 21,30 L’Estate di Minerva 2023

Esposizione di opere artigianali e tradizioni locali Associazione Minerva in Piazza

Parco Medaglie d'oro

3 LUNEDÌ

Ogni libro è un viaggio dentro e fuori di noi

Gioia di vivere lettere e scritti sull'arte, di Giorgio Agnisola

Corte comunale ore 19,00

4 MARTEDÌ

Musei della provincia di Latina in tour

Museo Emilio Greco ore 17,30

5 MERCOLEDÌ

Il cenacolo dei libri

Lezioni e incontri sulla contemporaneità in vista del futuro Dalla Brutte Époque al governo Draghi di Luigi livelli

Hotel Oasi di Kufra ore 18,30

Libri nel Parco VIII edizione - quando la cultura incontra la natura

Anteprima del libro di Giancarlo De Cataldo Ass.ne Culturale Sabaudia Culturando

Corte Comunale ore 21,30

6 GIOVEDÌ

59° Festival Pontino

Gianluca Littera harmonica, Massimiliano Pitocca fisarmonica Campus internazionale di musica

Corte comunale ore 21,30

7 VENERDÌ

Ogni libro è un viaggio dentro e fuori di noi

La fata delle nuvole o La Regina MAB, di Laure Surville De Balzac Curata e tradotta da Rosa Romano Toscani

Corte Comunale ore 21,30

Sunset Jazz festival Sabaudia, al tramonto

a cura di Giulio Verdecchia Les Chats Noirs

Stabilimento La spiaggia ore 19,00 L’Estate di Minerva 2023

Esposizione di opere artigianali e tradizioni locali Associazione Minerva in Piazza

Parco Medaglie d'oro

8 SABATO

Il cenacolo dei libri

Lezioni e incontri sulla contemporaneità in vista del futuro L'era del lavoro libero di Francesco Delzio

Hotel Oasi di Kufra ore 18,30

Sunset Jazz festival Sabaudia, al tramonto

a cura di Giulio Verdecchia Ciro Capone Quartet canta Pino Daniele

Stabilimento Lilandà ore 19,00

Libri nel Parco VIII edizione - quando la cultura incontra la natura

"Non è il mio tempo" di Graziella Di Mambro Ass.ne Culturale Sabaudia Culturando

Corte Comunale ore 21,30 Smile games

Giochi senza frontiere

Campo Sportivo "A.Ballarin" Mezzomonte ore 20,30 L’Estate di Minerva 2023

Esposizione di opere artigianali e tradizioni locali Associazione Minerva in Piazza

Parco Medaglie d'oro

9 DOMENICA

Sunset Jazz festival Sabaudia, al tramonto

a cura di Giulio Verdecchia Itafrikband

Stabilimento Saporetti ore 19,00

Libri nel Parco Vili edizione - quando la cultura incontra la natura -

"Il mondo di Effepi" di Grazia Maria Mantelli Ass.ne Culturale Sabaudia Culturando

Corte Comunale ore 19,30

Fisa Stars. Musica e Spettacolo di Graziella Bella

Piazza del Comune ore 21,30 L’Estate di Minerva 2023

Esposizione di opere artigianali e tradizioni locali Associazione Minerva in Piazza

Parco Medaglie d'oro

10 LUNEDÌ

Gioco Dance

Francesco Belli clarinetto, Natalino Marchetti fisarmonica, Elio Tatti contrabbasso,

Gianpaolo Ascolese batteria - Art Exhibitions fotografia e pittura:

Fragments 1.6 di Piero Sanno / Riflessi di Antonio Farina A cura di Fabio D'Achille

Corte Comunale ore 21,30

11 MARTEDÌ

Musei della provincia di Latina in tour

Museo del Mare e della Costa "Marcello Zei" ore 17,30

12 MERCOLEDÌ

70°Anniversario di fondazione del Gruppo Sportivo FF.GG.

Open day impianti sportivi

Lago di Paola ore 9,30/12,30

Concerto della Banda del Corpo Guardia di Finanza

Piazza del Comune ore 19,00

13 GIOVEDÌ

Sunset Jazz festival Sabaudia, al tramonto

a cura di Giulio Verdecchia Mei Freire "Brasileiriana"

Stabilimento Lilandà ore 19,00 Acoustic Quartet Band in Concerto

A cura di Luca di Chiara

Piazza del Comune ore 21,30

14 VENERDÌ

Sunset Jazz festival Sabaudia, al tramonto

a cura di Giulio Verdecchia Roma De Janeiro

Stabilimento Saporetti ore 19,00

Libri nel Parco VIII edizione - quando la cultura incontra la natura -

"L'isola di Talamhbèag" di Carlo Molinari Ass.ne Culturale Sabaudia Culturando

Corte Comunale ore 21,30 Replay music band in concerto

A cura di Luca di Chiara

Piazza S.Barbara ore 21,30 Festa della birra

Cappellania S.Isidoro dalle ore 20,00/24,00 L’Estate di Minerva 2023

Esposizione di opere artigianali e tradizioni locali Associazione Minerva in Piazza

Parco Medaglie d'oro

15 SABATO

II cenacolo dei libri

Lezioni e incontri sulla contemporaneità in vista del futuro Stjepan detto Jesus, il figlio di Maria Rita Parsi

Hotel Oasi di Kufra ore 18,30

Sunset Jazz festival Sabaudia, al tramonto

a cura di Giulio Verdecchia Benny Benack III Italian Quartet

Stabilimento Lilandà ore 19,00 Per te, che sei il mio mare ... poesie e quadri di Adele

Tramontano

Corte comunale ore 21,30 Smile games

Giochi senza frontiere

Campo Sportivo "G.lacuzzi" B.go Vodice ore 20,30 Festa della birra

Cappellata S.Isidoro dalle ore 20,00/24,00 L’Estate di Minerva 2023

Esposizione di opere artigianali e tradizioni locali Associazione Minerva in Piazza

Parco Medaglie d'oro

16 DOMENICA

Sunset Jazz festival Sabaudia, al tramonto

a cura di Giulio Verdecchia Noreda Graves Quintet

Stabilimento La Spiaggia ore 19,00 4 Seconds Missing

Con Alessandro Apostolico, Mirko Fiorini, Alessandro Spagnol e Simone Schirru

Piazza del Comune ore 21,30 Festa della birra

Cappellata S.Isidoro dalle ore 20,00/24,00 L’Estate di Minerva 2023

Esposizione di opere artigianali e tradizioni locali Associazione Minerva in Piazza

Parco Medaglie d'oro

18 MARTEDÌ

Musei della provincia di Latina in tour

Museo Emilio Greco ore 17,30

Alfio Lombardi - orchestra all’italiana tour 23. Renzo Arbore tributo, live tour

Piazza del Comune ore 21,30

19 MERCOLEDÌ

Fisa Stars. Musica e Spettacolo di Graziella Bella

Piazza del Comune ore 21,30

20 GIOVEDÌ

Sunset Jazz festival Sabaudia, al tramonto

a cura di Giulio Verdecchia P.Buonfrate e M.Gilrdi Sextet

Stabilimento La Spiaggia ore 19,00

I Suoni del lago...oltre il giardino 2023

Settimino di L. Van Beethoven op.20 Incontro di solisti

Dir.ne artistica M°Piero Cardarelli

Belvedere ore 21,30

21 VENERDÌ

II cenacolo dei libri

Lezioni e incontri sulla contemporaneità in vista del futuro Geopolitica dell'infosfera di Paolo Savona

Hotel Oasi di Kufra ore 18,30

Sunset Jazz festival Sabaudia, al tramonto

a cura di Giulio Verdecchia Sarah Jane Olog & Roy Pianebianco MJ 12

Stabilimento Lilandà ore 19,00

I Suoni del lago...oltre il giardino 2023

Walking in my shadow

Jazz Quartet - Giovanni Tommaso Dir.ne artistica M°Piero Cardarelli

Belvedere ore 21,30 Smile games

Giochi senza frontiere

Campo Sportivo "A. Nalli " Bella Farnia ore 20,30 LEstate di Minerva 2023

Esposizione di opere artigianali e tradizioni locali Associazione Minerva in Piazza

Parco Medaglie d'oro

22 SABATO

II cenacolo dei libri

Lezioni e incontri sulla contemporaneità in vista del futuro Quirinal games di Pino Pisicchio

Hotel Oasi di Kufra ore 18,30

Sunset Jazz festival Sabaudia, al tramonto

a cura di Giulio Verdecchia Val Coutinho Quintet

Stabilimento La Spiaggia ore 19,00

Libri nel Parco VIII edizione - quando la cultura incontra la natura -

"All'ombra del granturco" di Claudia Piata Ass.ne Culturale Sabaudia Culturando

Centro di documentazione A.Mazzoni ore 21,30

I Suoni del lago...oltre il giardino 2023

D'acqua e sale

Giuliana de Donno arpa celtica, Gabriella Aiello voce e percussione Dir.ne artistica M°Piero Cardarelli

Belvedere ore 21,30

II Parco e la Commedia dove il teatro incontra la natura - XII edizione

IL SINDACO DEL RIONE SANITÀ' - Compagnia Insieme per caso A cura della Proloco con il Patrocinio del Comune di Sabaudia

Cavea del Parco Nazionale del Circeo ore 21,30 LEstate di Minerva 2023

Esposizione di opere artigianali e tradizioni locali Associazione Minerva in Piazza

Parco Medaglie d'oro

Mostra mercato d’artigianato, antiquariato, collezionismo, vintage e usato

Associazione Record Art

Via Umberto I

23 DOMENICA

Sunset Jazz festival Sabaudia, al tramonto

a cura di Giulio Verdecchia Denise King & Hammond Groovers

Stabilimento La Spiaggia ore 19,00

Libri nel Parco VIII edizione - quando la cultura incontra la natura -

"Dobbiamo festeggiare" di Salvo Buzzanca con Isabella di Chio Ass.ne Culturale Sabaudia Culturando

Corte Comunale ore 19,30

The Vox. Solo grandi successi italiani

Piazza del Comune ore 21,30

Il Parco e la Commedia dove il teatro incontra la natura - XII edizione

GAME LOVER - Di Alessandra Merico ed Enzo Casertano A cura della Proloco con il Patrocinio del Comune di Sabaudia

Cavea del Parco Nazionale del Circeo ore 21,30 L’Estate di Minerva 2023

Esposizione di opere artigianali e tradizioni locali Associazione Minerva in Piazza

Parco Medaglie d'oro

Mostra mercato dell’artigianato, antiquariato, collezionismo, vintage e usato

Associazione Record Art

Via Umberto I

24 LUNEDÌ

Blu Comedy

Comicità al Centro perché ridere è una cosa seria! One man Show con Marco Capretti Direzione artistica a cura di Umberto Cappadocia

Centro di documentazione A. Mazzoni ore 21,30

Il Parco e la Commedia dove il teatro incontra la natura - XII edizione

UNA QUESTIONE DI SOLDI Compagnia SetteZeroTre A cura della Proloco con il Patrocinio del Comune di Sabaudia

Cavea del Parco Nazionale del Circeo ore 21,30

25 MARTEDÌ

Blu Comedy

Comicità al Centro perché ridere è una cosa seria! Niente di grave di Francesco Romano Direzione artistica a cura di Umberto Cappadocia

Centro di documentazione A. Mazzoni ore 21,30

Il Parco e la Commedia dove il teatro incontra la natura - XII edizione

FEMMINILE SINGOLARE - Compagnia Tacchi Su Misura A cura della Proloco con il Patrocinio del Comune di Sabaudia

Cavea del Parco Nazionale del Circeo ore 21,30 Musei della provincia di Latina in tour

Museo del Mare e della Costa "Marcello Zei" ore 17,30

26 MERCOLEDÌ

II cenacolo dei libri

Lezioni e incontri sullo contemporaneità in vista del futuro La trappola delle culle di Luca Cifoni e Diodato Pirone

Hotel Oasi di Kufra ore 18,30 Blu Comedy

Comicità al Centro perché ridere è una cosa seria Sopravvivenza Artificiale di Walter Del Greco

Direzione artistica a cura di Umberto Cappadocia

Centro di documentazione A. Mazzoni ore 21,30

Il Parco e la Commedia dove il teatro incontra la natura - XII edizione

LE TRE SORELLE - Gruppo Teatrale Santa Maria Goretti A cura della Proloco con il Patrocinio del Comune di Sabaudia

Cavea del Parco Nazionale del Circeo ore 21,30

27 GIOVEDÌ

Blu Comedy

Comicità al Centro perché ridere è una cosa seria!

Ottanta (80) voglia di cabaret di Fabrizio Gaetani Direzione artistica a cura di Umberto Cappadocia

Centro di documentazione A. Mazzoni ore 21,30

Il Parco e la Commedia dove il teatro incontra la natura - XII edizione CENERENTOLA. UNA SCARPETTA PER TRE - Matutateatro - Opera Prima Teatro A cura della Proloco con il Patrocinio del Comune di Sabaudia

Cavea del Parco Nazionale del Circeo ore 21,30

28 VENERDÌ

Blu Comedy

Comicità al Centro perché ridere è una cosa seria!

Ancora un attimo di Massimiliano Bruno con Emanuela Bisanti e Giancarlo Porcari, Direzione artistica a cura di Umberto Cappadocia

Centro di documentazione A. Mazzoni ore 21,30

Il Parco e la Commedia dove il teatro incontra la natura - XII edizione

DIVINA. OMAGGIO A MARIA CALLAS - Associazione Culturale Compagnia II Gruppo Dell'Arte A cura della Proloco con il Patrocinio del Comune di Sabaudia

Cavea del Parco Nazionale del Circeo ore 21,30 L’Estate di Minerva 2023

Esposizione di opere artigianali e tradizioni locali Associazione Minerva in Piazza

Parco Medaglie d'oro

29 SABATO

Il cenacolo dei libri

Lezioni e incontri sulla contemporaneità in vista del futuro La regina e l'imperatrice di Alessandra Necci

Hotel Oasi di Kufra ore 18,30

Festival Tattoo bande militari

Intrattenimento per le vie cittadine dalle ore 20,30 Piazza del Comune ore 21,30

Il Parco e la Commedia dove il teatro incontra la natura - XII edizione

BRILLANTE NOVECENTO - Compagnia Teatrale Le Colonne A cura della Proloco con il Patrocinio del Comune di Sabaudia

Cavea del Parco Nazionale del Circeo ore 21,30

L’Estate di Minerva 2023

Esposizione di opere artigianali e tradizioni locali Associazione Minerva in Piazza

Parco Medaglie d'oro

Mostra mercato dell’artigianato, antiquariato, collezionismo, vintage e usato

Associazione Record Art

Via Umberto I

30 DOMENICA

Musica in blu - quando il canto recita

Wild Boys! Con Claudia Campagnola

Centro di documentazione A.Mazzoni ore 21,30

Il Parco e la Commedia dove il teatro incontra la natura - XII edizione

IL MAGICO MONDO DI MARY POPPINS - Compagnia Teatrale Quintetto D'A - ore 19,00 CIAO MATTIA TORRE - Associazione Culturale Palco 19 - ore 21,30 A cura della Proloco con il Patrocinio del Comune di Sabaudia

Cavea del Parco Nazionale del Circeo L’Estate di Minerva 2023

Esposizione di opere artigianali e tradizioni locali Associazione Minerva in Piazza

Parco Medaglie d'oro

Mostra mercato dell’artigianato, antiquariato, collezionismo, vintage e usato

Associazione Record Art

Via Umberto I

31 LUNEDÌ

Musica in blu - quando il canto recita

Il Barbiere di Siviglia

Con Fabio Capitanucci baritono, Alessandro Luongo baritono, Francisco Brito tenore, Carlo Cigni basso, Alessandra Rezza soprano, Rosario la Spina tenore e il M°Visconti al pianoforte

Centro di documentazione A.Mazzoni ore 21,00

Il Parco e la Commedia dove il teatro incontra la natura - XII edizione TRADIZIONI IN MOVIMENTO - CONCERTO SPETTACOLO DI PIZZICA E TARANTELLE

Danza: Viola Centi e Giulia Pesole

Musica: Mattia Dell'Uomo, Simone Frezza, Valerio Frezza

A cura della Proloco con il Patrocinio del Comune di Sabaudia

Cavea del Parco Nazionale del Circeo ore 21,30