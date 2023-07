Eventi estivi a Sermoneta: cosa fare da luglio a settembre

Orario non disponibile

Quando Dal 01/07/2023 al 01/10/2023 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Partito a giugno con diverse iniziative di grande successo, come “Sermonet’Amo e i suoi fratelli”, la Notte Bianca al Sermoneta Shopping Center e la tappa di “Radure”, prosegue il ricco calendario di eventi estivi promossi dal Comune di Sermoneta che si articolerà fino a settembre con una serie di iniziative che garantiranno divertimento, intrattenimento, cultura e divertimento a grandi e piccini.

Il mese di luglio per esempio sarà caratterizzato dai concerti di altissimo livello del Festival Pontino di Musica, e dalle visite guidate in notturna, il Night Tour, alla scoperta dei luoghi più suggestivi del borgo medievale (appuntamento ore 19 da sotto la Loggia dei Mercanti, info e prenotazioni 324/8821981) o Sermoneta Racconta, le visite guidate in costumi d’epoca che racconteranno la storia della città (appuntamento ore 21, info e prenotazioni 324/8821981).

Tante iniziative volte a valorizzare un territorio che ha così tanto da offrire attraverso eventi culturali per tutta la famiglia. E ancora, si terrà una Notte Bianca anche nel centro storico e la romantica Notte dei Desideri a San Lorenzo, 10 agosto, degli eventi per gli appassionati di fotografia “Instagram tour” al tramonto, e la manifestazione Sermoneta in Folklore con gli Sbandieratori del Ducato Caetani.

Dunque una ricca programmazione quella di Eventi d’Estate, che proseguirà fino alla fine di settembre con la Secolare Fiera di San Michele

Proseguono gli “Eventi d’Estate” a Sermoneta, con un intenso programma

Gli eventi estivi a Sermoneta

Luglio

SABATO 1 LUGLIO

ore 19.00 Night Tour, I Rioni e Le Sue Chiese Info e prenotazioni: 324/8821981

ore 19.00 Scuderie Castello Caetani

FESTIVAL PONTINO DI MUSICA Claude Delangle, sax - Odile Catilin Delangle, piano

DOMENICA 2 LUGLIO

Ore 21.00 Belvedere

FESTIVAL PONTINO - "Accademia Brass Quintet"

MARTEDÌ 4 LUGLIO

ore 21 Chiesa di San Michele Arcangelo

FESTIVAL PONTINO - Giovani Artisti dal Mondo

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO

ore 21 Castello Caetani

FESTIVAL PONTINO - Giovani Artisti dal Mondo

GIOVEDÌ 6 LUGLIO

ore 20.30 Chiesa di San Michele Arcangelo Marianna Rossi e Paola Pagano Pianoforte Reginaldo Falconi Chitarra

VENERDÌ 7 LUGLIO

ore 21 Chiesa di San Michele Arcangelo

FESTIVAL PONTINO - Giovani artisti dal mondo

SABATO 8 LUGLIO

ore 21 Chiostro di Valvisciolo

FESTIVAL PONTINO DI MUSICA

DOMENICA 9 LUGLIO

ORE 21 Scuderie Castello Caetani

INCONTRI INTERNAZIONALI DI MUSICA DA CAMERA Omaggio a Goffredo Petrassi

LUNEDÌ 10 LUGLIO

ORE 21 Scuderie Castello Caetani

INCONTRI INTERNAZIONALI DI MUSICA DA CAMERA

GIOVEDÌ 13 LUGLIO

ore 21 Chiesa di San Michele Arcangelo

FESTIVAL PONTINO - Giovani Artisti dal Mondo

VENERDÌ 14 LUGLIO

Ore 21 Loggia dei Mercanti

FESTIVAL PONTINO - Musica originale per ukulele

SABATO 15 LUGLIO

Ore 19 SERMONETA RACCONTA

Visita guidata. Prenotazioni: 324/8821981

DOMENICA 16 LUGLIO

ore 21 Castello Caetani

FESTIVAL PONTINO DI MUSICA

Mario Caroli, flauto - Pietro Ceresini, pianoforte

LUNEDÌ 17 LUGLIO

ore 21 Scuderie Castello Caetani

FESTIVAL PONTINO - Giovani Artisti dal Mondo

MARTEDÌ 18 LUGLIO

ore 21 Scuderie Castello Caetani

FESTIVAL PONTINO - Giovani Artisti dal Mondo

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO

ore 21 Scuderie Castello Caetani

FESTIVAL PONTINO DI MUSICA 'NQ

Paride Losacco - Fiorella Sassanelli

VENERDÌ 21 LUGLIO

ore 19.00 NIGHT TOUR, I RIONI E LE SUE CHIESE

Info e prenotazioni: 324/8821981

Ore 21 Scuderie Castello Caetani

FESTIVAL PONTINO DI MUSICA Giovani artisti dal mondo

SABATO 22 LUGLIO

ore 21 Scuderie Castello Caetani

FESTIVAL PONTINO DI MUSICA

Ciclo delle Sonate di Beethoven per violino e pianoforte

DOMENICA 23 LUGLIO

ore 21 Abbazia di Valvisciolo

FESTIVAL PONTINO DI MUSICA 2° concerto del Ciclo intorno a Bach

GIOVEDÌ 27 LUGLIO

ore 21 Chiesa di San Michele Arcangelo

FESTIVAL PONTINO - Giovani Artisti dal Mondo

VENERDÌ 28 LUGLIO

Chiesa di San Michele Arcangelo

FESTIVAL PONTINO - Giovani Artisti dal Mondo

SABATO 29 LUGLIO

Ore 19 Trekking al tramonto da Valvisciolo a Sermoneta Info e prenotazioni: 324/8821981

Ore 21 BELVEDERE

"Concerto d'estate" a cura della banda Musicale "Fabrizio Caroso”

Agosto

SABATO 5 AGOSTO

Dalle ore 21 NOTTE BIANCA

Musei aperti, visite guidate, spettacoli

GIOVEDÌ 10 AGOSTO

dalle ore 21 “LA NOTTE DEI DESIDERI"

Visite guidate. Info e prenotazioni: 324/8821981

VENERDÌ 11 AGOSTO

Ore 21 Chiesa San Michele "Caroso Festival"

ERIC FRANCERIES A cura dell'ass. Chitarra e Musica

SABATO 12 AGOSTO

Ore 21 Chiesa San Michele "Caroso Festival"

MANUEL ESPINAS - A cura dell'ass. Chitarra e Musica

GIOVEDÌ 17 AGOSTO

Ore 19.00 SUNSET AND INSTAGRAM TOUR

Info e prenotazioni: 324/8821981

DAL 22 AL 27 AGOSTO

Festival internazionale Sermoneta in Folklore

A cura dell'ass. Sbandieratori Ducato Caetani

Settembre

16-17 SETTEMBRE

"SERMONETA RIONI AD ACQUERELLO" I Caetani e il Giardino di Ninfa”

CONCORSO FOTOGRAFICO E MOSTRA A cura del Club della Fotografia

SABATO 23 SETTEMBRE

Trofeo Madonna della Vittoria

A cura dell'asd Atletica Borgate Riunite

DAL 28 SETTEMBRE ALL'1 OTTOBRE Secolare Fiera di San Michele