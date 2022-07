Musica e arte presso l’Oasi Naturalistica Lago di Paola

€ 15 a terra e € 30 in canoa

Prezzo € 15 a terra e € 30 in canoa

Si è aperta con il concerto sul lago di Francesco Taskayali la programmazione di eventi estivi presso l’Oasi Naturalistica Lago di Paola a cura di Andrea Bazuro, Saverio D’Ottavi, Raffaella Giardina e Fabio D’Achille.

Una serie di eventi che proseguiranno per tutto il mese di luglio e inizio di agosto con musica dal vivo, sport all’aria aperta, passeggiate ed escursioni in canoa, meditazione e arte contemporanea.

Durante le varie attività all’aria aperta in occasione dei concerti si potranno ammirare sculture, installazioni e opere d'arte contemporanea all’interno della rassegna di MAD “OdisSea Contemporanea 2022”.

Sarà possibile assistere ai concerti sul lago sia dalla riva portandosi un telo che sulla superficie dell’acqua noleggiando una canoa.

La programmazione di luglio e del 10 agosto:

Mercoledì 13 luglio ore 19:30

DUO METRO “Concert in Paris”

Cristiano Lui fisarmonica e bandoneon, Stefano Ciotola chitarre

Venerdì 15 luglio ore 19:30

Sound Journey “viaggio sonoro al tramonto”

Ashaya Master, gong planetari e campane tibetane

€ 15 a terra

Sabato 16 luglio ore 19:30

The Rite of Spring

improvvisazioni per clarinetto ed elettronica

Giordano Carnevale, clarinetto, Stanislav Makovsky, elettronica

€ 15 a terra

Giovedì 21 luglio ore 19:30

DUO METRO “Concert in Paris”

Cristiano Lui fisarmonica e bandoneon, Stefano Ciotola chitarra

Venerdì 22 luglio ore 19:00

Bagno sonoro con campane di quarzo, tamburo sciamanico e altri strumenti armonici

Maestro Damazho

€ 15 a terra

Sabato 30 luglio ore 19:30

Thomas Kirkpatrick jazz Quartet

Thomas Kirkpatrick, tromba, Giordano Carnevale, clarinetto, Eddie Cicchetti, contrabbasso, Giorgio Griffa, batteria

Mercoledì 10 agosto ore 22:00

Francesco Taskayali floating concert & falling stars

Dopo il concerto scopriamo con gli esperti le Costellazioni