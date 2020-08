Gli Ex Voto dipinti del Santuario di Maria SS. della Delibera in mostra a Terracina

L’ex voto è un’antica usanza del credente che fa un dono alla divinità una volta ricevuta una grazia, che sia una guarigione o altro favore esaudito. Ha una tradizione che si perde nel tempo e che la religione cattolica ha assorbito con esiti alle volte incredibili.

Un grande esempio di devozione e gratitudine sono gli ex voto raccolti presso il Santuario di Maria SS. della Delibera di Terracina, in particolare i dipinti che i fedeli nel corso dei secoli hanno donato alla Madonna che hanno costituito una vera e propria tradizione secolare.

In occasione dell’apertura della Sala Appio Monti a seguito della sua restaurazione, il Comune di Terracina in collaborazione con Padre Arturo Nevastri hanno deciso di esporre in mostra esempi di ex voto dipinti dai fedeli nel corso dei secoli. A curare l’allestimento Ilaria Bruni Direttrice del Polo Museale.

Un modo inconsueto di raccontare la storia della comunità terracinese negli ultimi due secoli tramite gli ex voto dipinti e gli episodi miracolosi a loro collegati.

La mostra sarà aperta al pubblico dall’8 al 30 agosto dalle 21.00 alle 24.00 presso la Sala Appio Monti nel cuore di Terracina, all'inaugurazione sarà presente sabato 8 la sindaca Roberta Tintari.