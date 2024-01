“Faccia un’altra Faccia”: Tiziana Foschi in scena a Priverno

€ 15.00 biglietto intero, € 13.00 biglietto ridotto (over 65 e under 18)

Nuovo appuntamento con la stagione di prosa al Teatro Gigi Proietti di Priverno, nata grazie alla collaborazione tra il Comune di Priverno, ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC Ministero della Cultura e Regione Lazio, e Matutateatro.

Andrà in scena venerdì 19 gennaio lo spettacolo “Faccia un’altra Faccia” uno spettacolo comico di Tiziana Foschi, Antonio Pisu e Francesca Zanni, interpretato dalla stessa Tiziana Foschi con la partecipazione di Antonio Pisu.

Uno spettacolo dedicato alle nuove generazioni che, attraverso il gioco della parodia, affronta temi importanti, trasformando personaggi e situazioni quotidiane, con lo scopo di favorire il processo di affermazione della propria identità.

Sul palco l’attrice comica e autrice Tiziana Foschi, che ha debuttato nel mondo dello spettacolo nel quartetto la Premiata Ditta accanto a Roberto Ciufoli, Francesca Draghetti e Pino Insegno.

Il suo trasformismo permetterà di vedere in scena tante tipologie umane, storie di uomini e donne che, sebbene semplici e quotidiane, possono assurgere a esempi universali a cui vale la pena porgere attenzione.

Uno spettacolo in cui si ride tanto ma non in maniera superficiale.

L’appuntamento

È per venerdì 19 gennaio alle ore 21.00 presso il Teatro Gigi Proietti di Priverno. Per informazioni e prenotazioni è a disposizione il numero 3286115020.