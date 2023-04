Al SusiHub arriva “Face ID” la personale di Eder Olguìn

Nuovo appuntamento al 2FLOOR del SusiHub di Latina, l’elegante spazio espositivo in Corso della Repubblica: in esposizione la più recente produzione dell’artista Eder Olguìn nella personale FACE ID.

La mostra è organizzata dall’Associazione Minima e curata dalla storia dell’arte Ilaria Monti.

Partendo da una riflessione sul sistema di riconoscimento facciale di molti smartphone che attraverso un algoritmo mappano e riconoscono i tratti del viso, l’artista propone una serie di opere di pittura realizzate manipolando e sovrapponendo una serie di ritratti di famiglia, di fotografie della sua infanzia e di momenti particolari della sua vita e ritrae amici, parenti, sé stesso. Questa sovrapposizione destruttura e rende irriconoscibili i tratti delle persone immortalate e rende possibile una immedesimazione dell’osservatore che si potrà riconoscere in alcuni momenti vissuti dall’artista: un trasloco, una festa di compleanno, vita quotidiana.

La pittura diventa così uno strumento di memoria personale e collettiva, una sorta di universalizzazione di esperienze individuali in cui ognuno può riversare emozioni, ricordi, sensazioni.

La mostra sarà inaugurata domenica 30 aprile e sarà aperta al pubblico dal martedì al sabato su appuntamento fino al 3 giugno. Per partecipare all’opening e visitare la mostra, è necessario registrarsi sul sito di SusiHub.

Cenni biografici: Eder Olguin (1989, Puebla, Messico) vive e lavora a Parigi. Si forma in pittura e discipline plastiche tra l'Accademia di Belle Arti di Napoli e La Sorbonne di Parigi. La sua pittura è influenzata da diversi linguaggi, dalla scuola pittorica italiana alle Avanguardie Storiche. Attraverso l’immagine l’artista cerca di innescare meccanismi visivi che legano insieme il gesto pittorico e un immaginario mnemonico in costante rinnovamento. È stato protagonista di diverse personali e collettive a Parigi, in Messico e in Italia.