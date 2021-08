Mimmo Epifani e il suo “Fado Attarantado” in concerto a Formia

All’interno del Festival dei Teatri Mediterranei arriva un appuntamento musicale che unisce il fado e la pizzica, due grandi tradizioni musicali piene di passione, ritmo e colori.

Presso l’area archeologica di Caposele si esibirà Mimmo Epifani, considerato tra i migliore performer al mondo per le capacità tecniche e di improvvisazione alla mandola e al mandolino.

Affiancato dal chitarrista Michele Ascolese, si esibirà a Formia giovedì 26 agosto alle ore 21.30 e presenterà il suo ultimo progetto discografico “Fado Attarantado” realizzato con il portoghese Josè Barros e prodotto da Finisterre con il contributo di Puglia Sounds “Programmazione Puglia Sounds Record 2020/2021”.

Un repertorio che oscilla tra composizioni originali e musica tradizionale che colpisce la forza melodica e ritmica che propone un viaggio nel Mediterraneo dalle masserie salentine fino ad arrivare ai villaggi portoghesi.

L’appuntamento

È per giovedì 26 agosto alle ore 21.30 presso l’area archeologica di Caposele a Formia, per partecipare è possibile prenotare il posto sul portale Eventbrite e ritirare i biglietti presso la libreria Fuori Quadro o alla biglietteria prima dello spettacolo. Per partecipare è necessario mostrare il green pass.

