Formia, il Teatro Bertolt Brecht presenta la rassegna di spettacoli per famiglie

Riprendono le attività in presenza anche per il Teatro Bertolt Brecht, che in questi mesi di chiusura forzata ha continuato a fare arte e spettacolo nei modi consentiti dalle prescrizioni anti COVID-19. Per fortuna è giunto il momento di tornare a solcare un palco davanti a un pubblico.

Tra le prime iniziative a ricominciare è l’amata rassegna di teatro per ragazzi “Famiglie a Teatro” giunta alla sua XXI edizione, che si inserisce nel progetto Officine Culturali della Regione Lazio e del riconoscimento del Mibact con il patrocinio del Comune di Formia.

Per tutto il mese di maggio, a partire da domenica 9, presso la pinetina Ginillat di fronte alla Torre di Mola si potrà assistere all’aperto e in piena sicurezza agli spettacoli dedicati alle famiglie. Tanti classici portati in scena con talento, capacità e tantissima passione dal collettivo Teatro Bertolt Brecht.

“Non riusciamo ancora a crederci veramente, domenica possiamo riprenderci un pezzettino della nostra normalità, la possibilità di fare il nostro lavoro con il suo carico di emozioni, di sogni, di desideri. Famiglie a teatro vuol dire bambini e sorrisi, racconti e favole, attori e musiche e finalmente sguardi che si incontrano davvero, senza schermi e senza paura. Che bello il teatro che ci fa incontrare”, afferma il direttore artistico Maurizio Stammati.

Gli spettacoli si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anti COVID-19, la prenotazione è obbligatoria e da effettuare sul portale EventBrite . Per maggior informazioni è possibile consultare il sito del Teatro Bertolt Brecht o chiamare il numero 3273587181.

Si parte domenica 9 maggio con Pulcinella Mon Amour (prenotazione al link ).

Il programma della rassegna

Domenica 9 maggio ore 18.00

Pulcinella Mon Amour

Di Maurizio Strammati

Domenica 16 maggio ore 18.00

Pinocchio a tre piazze

Dedicato alla favola di Collodi, di Pompeo Perrone

Domenica 23 maggio ore 18.00

Il Mago di OZ

Adattamento di Chiara Di Macco

Domenica 30 maggio ore 18.00

Orlando Furioso

Adattamento di Pompeo Perrone e Maurizio Strammati

Gallery