Torna “Famiglie a teatro”: cinque spettacoli al Proietti di Priverno

Anche quest’anno il Teatro Comunale Gigi Proietti di Priverno, ospita “Famiglie a teatro”, la rassegna di teatro ragazzi promossa e sostenuta da Atcl, il Circuito Multidisciplinare di promozione, distribuzione e formazione del pubblico per lo spettacolo dal vivo nella Regione Lazio, in collaborazione con Comune di Priverno e Matutateatro Officina Culturale dei Monti Lepini della Regione Lazio.

Nel tempo la rassegna si è trasformata in un appuntamento imperdibile e atteso da un ampio pubblico di bambini e famiglie provenienti da tutta la provincia che da ottobre a dicembre potranno assistere a cinque spettacoli - tutti alle 17.30 - selezionati tra le migliori esperienze nazionali di teatro ragazzi .

Apre la stagione domenica 23 ottobre l'affascinante e avventuroso viaggio dello spettacolo “L'isola dei pirati” della compagnia I guardiani dell'oca – Teatro Stabile d'Abruzzo, con Tiziano Feola, Giuseppe De Simone, Zenone Benedetto e con pupazzi di Ada Mirabassi. Nel porticciolo di Sollenswith i giorni trascorrono serenamente, quando all’improvviso il giovane Rick trova sulla spiaggia una bottiglia con una mappa dentro, la mappa di un tesoro nascosto. Nonostante le mille difficoltà, il ragazzo, aiutato da nonno Ralf e dai suoi allegri amici, riuscirà nell’impresa di partire per il mar dei Caraibi alla ricerca di quel misterioso tesoro. Tra colpi di scena, tempeste, bonacce e pirati cattivissimi, quella allegra e tenace comitiva approderà su l’isola senza nome, l’isola di Barba Blu, un'isola non segnalata sulle carte nautiche.

La rassegna prosegue domenica 13 novembre con la compagnia Proscenio Teatro che presenta “La bella addormentata?”, un gioco teatrale con attori e pupazzi liberamente tratto da “La bella addormentata nel bosco” nelle versioni dei fratelli Grimm e Charles Perrault. Sabato 26 novembre, poi, sarà la volta della compagnia teatrale Settimo Cielo che porta in scena la sua ultima produzione “Il cavaliere sulla luna”, un racconto teatrale narrato da Gloria Sapio e Maurizio Repetto, con la regia di Giacomo Sette. Uno spettacolo che trasporta il pubblico nel mondo onirico e immaginifico dei cavalieri medioevali.

Il quarto appuntamento con la rassegna è in programma per domenica 11 dicembre con lo spettacolo ispirato a Cenerentola dal titolo “Una scarpetta per tre” della compagnia Matutateatro, con Julia Borretti, Agnese Chiara D'Apuzzo e Zahira Silvestri, impegnate in un gioco comico a tre. Una fiaba in forma di farsa. Un'occasione per le tre attrici di misurarsi con una storia universalmente nota che diviene materiale d'improvvisazione e canovaccio. Chiude la rassegna domenica 18 dicembre lo spettacolo “Circus Trio”, presentato da Circo Diatonico, una piccola banda di fiati, guidata dall'organetto di Clara Graziano, che metterà insieme armonie e acrobazie dello spettacolo viaggiante, l'allegria e la malinconia, la magia del circo, la poetica del viaggio continuo, il brivido del trapezio.

Per gli spettacoli informazioni e prenotazioni (anche WhatsApp) ai numeri telefonici 3286115020 – 3291099630