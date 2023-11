Favole di Luce: Gaeta si illumina per l’ottava edizione

Orario non disponibile

Ritorna puntuale ogni anno la manifestazione natalizia che porta a Gaeta turisti da tutta la regione e non solo: Favole di Luce organizzata dal Comune di Gaeta.

Sarà inaugurata sabato 11 novembre l’VIII edizione e vedrà, come è ormai tradizione, un ricchissimo calendario di eventi: giochi, musica e spettacoli oltre al Mercatino di Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, l’Albero delle Meraviglie, Ruota Panoramica, Mapping in 3D e tanto altro ancora.

Le proiezioni artistiche di quest’anno saranno dedicate a una delle storie natalizie per eccellenza: Lo Schiaccianoci, tante le luci a tema a forma di animali di grandi dimensioni, di monumenti celebri, esseri fatati per far entrare grandi e piccini nella magica atmosfera del Natale.

Tutta la città sarà illuminata e potrà essere vista anche con i trenini delle luci che porteranno i visitatori nei principali punti di attrazione della festa.

Tantissimi gli eventi che si susseguiranno nelle varie piazze fino al 14 gennaio: concerti e spettacoli itineranti, laboratori creativi per bambini e proiezioni, sfilata dei Babbo Natale in 500, parate e giochi di luci, mostre ed eventi di beneficenza, la sfida di sculture nel ghiaccio (World Ice Championship) oltre che alla discesa della Befana e molto altro ancora.

È a Gaeta dall’11 novembre al 14 gennaio, ci saranno particolari agevolazioni per il parcheggio degli autobus turistici, per i camper e parcheggio gratuito infrasettimanale per i visitatori.