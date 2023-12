Favole di Natale: a Sermoneta oltre un mese di eventi

Arriva a Sermoneta “Favole di Natale”, il cartellone di eventi predisposto dall'amministrazione comunale che prenderà il via l'8 dicembre con una serie di appuntamenti tra concerti, visite guidate animate, mostre ed eventi.

L’atmosfera già suggestiva del borgo medievale sarà arricchita dalle luminarie, dai presepi artigianali sparsi nel paese e dai mercatini di Natale. Al giardino degli Aranci si animerà la Casa di Babbo Natale con giochi di luce e assistenti birichini che faranno divertire i più piccoli.

Non mancherà la musica tra concerti bandistici e dei vari cori, tra cui il coro Gospel BigSoul Mama, e “Buskers a Natale - Spettacoli in strada” per i vicoli del centro storico, tra musica dal vivo, teatro di strada, truccabimbi, trampoliere e Fire show. Un mix di brani suonati e cantati tratti dalle raccolte medievali, poesie e un numero conclusivo di musica e danza con bolas e strumenti di fuoco.

Tornano anche le visite guidate a tema a cura dell’Associazione Meraviglia come Sermoneta Racconta o Caccia ai Regali.

Non mancheranno anche tre importanti mostre: dal 13 dicembre all’11 febbraio

Presso il Museo Diocesano si potranno ammirare le opere di Antonio Cavallucci da Sermoneta. Pittore (1752-1795) in una esposizione a cura di Vincenzo Scozzarella e Ferruccio Pantalfini; dall’8 dicembre al 6 gennaio presso l’Abbazia di Valvisciolo si terrà la mostra di arte contemporanea “Tra cielo e terra”; sempre dall’8 dicembre al 6 gennaio presso piazza Santa Maria si potrà ammirare I Presepi a Sermoneta, mostra di presepi artigianali realizzati dal maestro Alessandro De Santis

Il calendario degli eventi

venerdì 8 dicembre

Dalle ore 10.00 alle ore 17.00 Loggia dei Mercanti

Mostra di artigianato artistico a cura delle Artigiane di Sermoneta

ore 10.00 Abbazia di Valvisciolo

Inaugurazione mostra “Tra cielo e terra”

ore 11.00 e ore 16.00 Centro Storico, Giardino degli Aranci

A CASA DI BABBO NATALE

Attraversando i vari Rioni ed i vicoli del borgo, si arriverà in un luogo incantato, la casa di Babbo Natale. Durante il percorso piccole sorprese ti aspetteranno giochi di luci e instancabili assistenti di Babbo Natale accompagneranno i bambini in un viaggio tra sogni e realtà.

ore 12.30 Benedizione e apertura del nuovo presepe “Tutte le strade portano a Betlemme”

ore 12.45 Per i vicoli del Centro Storico

Polentata natalizia a cura dell’Associazione Culturale Abbazia di Valvisciolo

ore 16.30 Accensione delle luminarie natalizie e inaugurazione dei presepi realizzati da associazionie artigiani locali

Sabato 9 dicembre

Dalle ore 10.00 alle ore 17.00 Loggia dei Mercanti

Mostra di artigianato artistico a cura delle Artigiane di Sermoneta

Dalle ore 14.30 alle ore 19.00 per i vicoli del centro storico

BUSKERS A NATALE - Spettacoli in strada In occasione del Natale diversi performance si esibiranno nel centro storico di Sermoneta, tra musica dal vivo, teatro di strada, truccabimbi, trampoliere e Fire show. Un mix di brani suonati e cantati tratti dalle raccolte medievali, poesie e un numero conclusivo di musica e danza con bolas e strumenti di fuoco.

domenica 10 dicembre

Dalle ore 10.00 alle ore 17.00 Loggia dei Mercanti

Mostra di artigianato artistico a cura delle Artigiane di Sermoneta

ore 11.00 e ore 15.00

WALKING TOUR - Visita guidata nei rioni.

Una guida turistica ufficiale condurrà i partecipanti alla scoperta della storia e delle meraviglie del borgo nella suggestiva atmosfera natalizia. A cura dell’Ass. Meraviglia. Info e prenotazione: 324/8821981

MERCATO DI MONTICCHIO Orario prolungato fino alle ore 16.00

Dalle ore 14.00 Centro storico

Animazione per bambini

ore 15.00 Spettacolo degli Sbandieratori Ducato Caetani di Sermoneta

Mercoledì 13 dicembre

ore 18.00 Museo Diocesano

Inaugurazione mostra Antonio Cavallucci da Sermoneta. Pittore (1752-1795) a cura di Vincenzo Scozzarella e Ferruccio Pantalfini

Sabato 16 dicembre

SERMONETA RACCONTA

ore 16.00 Un viaggio in uno dei borghi più? belli d’Italia, in compagnia di un cantastorie e una guida locale per conoscere personaggi, tradizioni e curiosità?

della festa più? attesa dell’anno. A cura dell’Ass. Meraviglia. Info e prenotazione: 324/8821981

ore 18.00 Abbazia di Valvisciolo

Concerto di Natale di beneficenza a favore di LatinAutismo. A cura della Corale Polifonica Le 6 Dolci Note... +1 in collaborazione con il CSA Doganella di Ninfa APS

Domenica 17 dicembre

Dalle ore 10.00 Loggia dei Mercanti

“Giornata della solidarietà” a cura del Centro Anziani Centro Storico in collaborazione con LatinAutismo

ore 18.00 Piazza del Popolo

CONCERTO GOSPEL e NIGHT TOUR

In occasione del Natale, il coro Gospel BigSoul Mama diretto dal maestro Roberto Del Monte, si esibirà in un vasto repertorio di brani grazie ai quali è possibile fondere le caratteristiche del Gospel e dello Spiritual con i ritmi più moderni del Soul e del Funky. Prima dell’evento, alle ore 16.30 sarà possibile partecipare

ad una visita guidata tra i Rioni del Borgo. A cura dell’Ass. Meraviglia. Info e prenotazione:324/8821981

MERCATO DI MONTICCHIO

Dalle ore 14.00 Animazione per bambini con Babbo Natale

ore 15.00 Esibizione degli Sbandieratori Ducato Caetani di Sermoneta

Martedì 19 dicembre

ore 18.30 Centro Civico di Monticchio

Officina dell’Arte e dei Mestieri Saggio degli allievi della scuola di musica SermoNota

Mercoledì 20 dicembre

ore 18.30 Centro Anziani di Pontenuovo

Concerto della Banda Musicale Fabrizio Caroso da Sermoneta diretta dal M° Michele Secci

Sabato 23 dicembre

ore 16.00 CACCIA AI REGALI

Babbo Natale è arrivato ma gli Elfi birichini hanno nascosto i regalini, tante prove da superare e su e giù per il paese dovrai trottare…. alla fine sarai stanco ma i tuoi doni avrai al tuo fianco. A cura dell’Ass. Meraviglia. Info e prenotazione: 324/8821981

ore 19.30 Chiesa di Santa Maria Assunta di Doganella di Ninfa

Concerto del Coro degli Alpini della sezione ANA di Latina

Domenica 24 dicembre

Dopo la messa di Natale, alla Chiesa di Doganella di Ninfa: inaugurazione della 12° Mostra “Il Presepe” con le creazioni delle famiglie del borgo e dei ragazzi del catechismo.

Martedì 26 dicembre

ore 17.00 NIGHT TOUR - tra i Rioni di Sermoneta

Una guida turistica ufficiale condurrà i partecipanti alla scoperta della storia e delle meraviglie del borgo nella suggestiva atmosfera medievale e natalizia. Il percorso allietato da giochi di luce si svolgerà lungo i vicoli dei rioni antichi. Meeting Point IAT (Informazioni Assistenza Turistica). A cura dell’Ass. Meraviglia. Info e prenotazione:

324/8821981

Venerdì 5 gennaio

ore 16.00 A CASA DELLA BEFANA

Una ricerca guidata nel borgo per decifrare un codice segreto che condurrà i partecipanti al suggestivo Palazzo del Municipio, dove la Befana donerà il meritato premio. A cura dell’Ass. Meraviglia. Info e prenotazione: 324/8821981

ore 18.00 Parco pubblico di Sermoneta Scalo

“Arriva la befana” a cura del Comitato Caracupa

Sabato 6 gennaio

ore 14.30 Teatro Parrocchiale di Doganella di Ninfa

Tombolata e arrivo della Befana

ore 18.00 Abbazia di Valvisciolo

Concerto dell’Epifania a cura della Banda Musicale Fabrizio Caroso da Sermoneta diretta dal M° Michele Secci