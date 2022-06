A Latina la presentazione del libro su Fernando Bassoli, il primo sindaco del capoluogo pontino

Un tuffo nella storia della nostra città in un momento molto delicato quello della caduta del fascismo raccontato attraverso l’operato del sindaco Bassoli è quello che tratta la giornalista pontina Licia Pastore nel libro “Fernando Bassoli: Primo Sindaco della città di Latina” edito da Atlantide.

Il libro, fresco di stampa, sarà presentato al pubblico per la prima volta venerdì 1 luglio alle ore 18.30 presso i giardini del Palazzo Comunale di Latina.

Con una scrittura agile, Licia Pastore rende omaggio e restituisce alla memoria collettiva una figura fondamentale nella storia locale, colui che traghettò il comune di Latina dalla caduta del fascismo alla nuova Italia democratica e repubblicana, dalla fine della guerra, con le sue devastazioni, alla ricostruzione materiale e morale del giovane capoluogo pontino.

L’autrice ha effettuato accurate ricerche presso l’Archivio di Stato, consultando i giornali dell’epoca e raccogliendo la testimonianza dei figli del sindaco Bassoli, Carlo e Graziella. Ne esce fuori un ritratto dell’uomo e del periodo storico che ogni latinense non dovrebbe ignorare.

Fernando Bassoli, originario della provincia di Modena (nacque a Carpi nel 1907), arrivò in Agro Pontino nel 1935 per collaborare ai lavori di bonifica. Stimato professionista, crollato il regime mussoliniano, diviene sindaco dapprima su nomina prefettizia e poi eletto dal consiglio comunale in seguito alle prime elezioni amministrative del marzo 1946, leader del Partito repubblicano all’epoca fortissimo nella provincia di Latina.

Il volume è arricchito dall’introduzione di Marilena Giovannelli, ex direttrice dell’Archivio di Stato di Latina, dell’autorevole prefazione dello storico Guido Crainz e dei saluti del sindaco Damiano Coletta.

Durante la presentazione del libro la giornalista Licia Pastore sarà affiancata dal sindaco Damiano Coletta, Carlo Bassoli, figlio del primo sindaco di Latina, Marilena Giovannelli, ex direttore dell’Archivio di Stato di Latina, Mauro Cascio, coordinatore di direzione de “La Voce repubblicana” e curatore dell’ ”Almanacco Repubblicano”, e Roberta Sottoriva, giornalista pontina che avrà il compito di moderare l’incontro.

