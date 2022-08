Fine settimana di Ferragosto a Sabaudia, musica e isola pedonale in centro

Sarà un lungo fine settimana di Ferragosto ricco di eventi anche a Sabaudia. Nell’ambito della rassegna “Notti d’Estate” nelle sere di venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 agosto dalle 20 all’1.30 come per tutto il mese di agosto, sarà predisposta l’isola pedonale (qui le strade interessate). Ma saranno tanti gli appuntamenti per residenti e turisti che decideranno di passare il giorno di Ferragosto e il weekend che lo precede nella città delle dune.

Doppio appuntamento sabato 13 e domenica 14 con “La comunità in festa” presso la parrocchia SS Annunziata e l’esposizione di opere artigianali e tradizioni locali presso il parco Medaglie d’Oro da parte dell’Associazione “Minerva in Piazza” prevista anche per lunedì 15 agosto.

Tanti gli eventi anche per la giornata di Ferragosto. Nell’ambito sempre de “La comunità in festa” presso la parrocchia SS Annunziata, alle 17 ci sarà la partenza della processione sul lago con la statua di Maria del Santuario della Sorresca, con l’arrivo un'ora dopo al pontile e la processione; alle 19 ci sarà la Santa Messa sul sagrato della chiesa celebrata dal vescovo Mariano Crociata. Poi alle 20 per “Insieme in Musica” l’esibizione della “Bandana Band”. Alle 22 in piazza del Comune, invece, l'appuntamento è con Dj Stefano Coco per una serata in musica e a mezzanotte lo spettacolo pirotecnico.