Ferragosto a Bassiano: in arrivo un mese di eventi

Dal 03/08/2022 al 02/09/2022

Dopo la Saga del Prosciutto, Bassiano si trova a ospitare l’altro grande evento dell’estate nel piccolo paese Lepino: la Festa di San Rocco, che cade a ridosso del Ferragosto e con l’occasione l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con diverse associazioni locali ha organizzato un corposo calendario di eventi.

Sarà festa già a partire dal 3 agosto per continuare poi fino ai primi di settembre: mostre, presentazioni di libri, concerti, spettacoli dal vivo per grandi e piccini e soprattutto le visite alle botteghe degli artigiani: liutai, lavoratori del vetro, restauratori e al Museo della Scrittura.

Il clou dei festeggiamenti sarà ovviamente a Ferragosto e il giorno 16 con la Festa di San Rocco. Oltre alle celebrazioni religiose, si potrà assistere allo spettacolo di Martufello e partecipare alla tombola in piazza. Per tutta la durata della manifestazione saranno a disposizione dei partcipanti stand gastronomici per gustare le eccellenze locali.

Nei giorni 15 e 16 sarà messa a disposizione un servizio navetta per il trasporto dei visitatori da e per II parcheggio “Prato del Principe'' dalle ore 16.00 alle ore 0.1.00.

L’appuntamento

È dunque nel centro storico di Bassiano dal 3 agosto al 2 settembre.

3 AGOSTO

Ore 18.30 Auditorium comunale

Saggio di fine anno del ragadi dell'associazione bandistica "Aldo Pio Manuzio

BASSIANO IN ROSA

6 AGOSTO

Ore 18.00 Biblioteca Comunale

Presentazione del libro ll mistero delle tre torri di Tiziana Colosimo

7 AGOSTO

AVIS: Dalle Ore 07.30 alle ore 10.30 in via Valvisciolo n. 3 ci saranno le donazione di sangue intero.

Ore 21.00 Largo Pont-En-Royans

'Accademia delle arti il torrione di Ninfa - Spettacolo di - Lettere, divertimenti e musica di Wolfgang. Amadeus Mozart. Trio Prater Ensemble. Attore Orazio Mercuri.



14 AGOSTO

Ore 18.00 Santa Messa e Processione in onore del SS Salvatore, accompagnata dalla banda Aldo Pio Manuzio

Ore 21.00 Piazza Matteotti

Rocco Borsalino Hipnotic Cabaret Show

Spettacolo musicale con l’Orchestra Entony Tiber

15 AGOSTO

Ore 10.30 Visita al Santuario del S.S. Crocifisso. Partenza presso da piazza G. Matteotti.

Ore 19.00 Pzza G. Matteotti - Giocolieri di fuoco compagnia fire animation.

Ore 21.00 Pzza G. Matteotti - Cabaret con Nino Taranto e il cantastorie Fabrizio Amici.

16 AGOSTO

FESTA DI SAN ROCCO

Ore 10.30 Visita guidata presso il prosciuttificio di BASSIANO REALE. Partenza da piazza G. Matteotti.

Ore 18.00 Santa messa in onore di San Rocco, a seguire processione con la statua dei santo accompagnata dalla banda musicale “Aldo Manuzio" di Bassiano, diretta dal maestro Miriana Coiandrea.

Ore 19.00 Piazza & Matteotti

Gara della pastasciutta

Ore 21.00 P.zza G. Matteotti

Martufello Show con il gruppo musicale" The Scincios Blus Band in Concert'

Ore 23.00 Piazza G. Matteotti

Estrazione della tombola di € 2000.00 - con I premi cosi suddivisi: Temo € 200,00 - Quaterna € 300,00 - Cinquina € 500,00 - Tombola €1000,00

19 AGOSTO

Ore 18.00 Auditorium Comunale

Accademia delle arti il torrione di Ninfa - Concerto dei pianisti "Master Class’ del maestro Antonella Lunghi.

19-20-21 AGOSTO

Ore 21.00 Nelle piazze del paese: Puntini Fest 2022. A cura dell'associazione MATUTATEATRO Festivai per bambini.

29 AGOSTO

Ore 18.00 Auditorium Comunale

“Music Warriors" a cura dell’associazione culturale Mela Viola - JAZZ E CLASSICAL TRAINING WEEK

2 SETTEMBRE

Ore 18.00 Auditorium Comunale

“Music Warriors" a cura dell’associazione culturale Mela Viola - JAZZ E CLASSICAL TRAINING WEEK