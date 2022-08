Ferragosto e Festa di San Rocco a Cisterna: risate e musica in piazza. Concerto dei Tiromancino

E’ uno degli appuntamenti tra i più attesi quello della due giorni di eventi a Cisterna per Ferragosto e in onore del Patrono San Rocco. Due giorni di festa che quest’anno, dopo le restrizioni dovute alla pandemia nelle due passate stagioni, tornano ad animare il cuore della città con risate, spettacoli e tanta musica d’eccezione. Gli eventi si inseriscono nell’ambito del cartellone “Cisterna Estate 2022” promosso dall’Amministrazione comunale e non solo.

Lunedì 15 agosto, festa dell’Assunzione della Vergine Maria, alle 19 si inizia con la celebrazione della Santa Messa a cui farà seguito la processione dei fedeli con partenza da piazza 19 Marzo; questo il percorso: corso della Repubblica, piazza C. Battisti, via 4 Giornate di Napoli, via L. Da Vinci, piazza Michelangeo, via Po, via Guido D’Arezzo, via Verdi, corso della Repubblica e ritorno in piazza 19 Marzo per la benedizione. Alle 21 la festa si sposta presso l’arena concerti di via Carducci con lo spettacolo di cabaret di Pablo e Pedro che si esibiscono in “Come se Fosse”.

Martedì 16 agosto, per le celebrazioni del Patrono San Rocco, al mattino sono previste le messe alle 8 e alle 10, così come il pomeriggio alle 19 ci sarà la Messa Solenne presieduta quest’anno dal vescovo Mariano Crociata. Anche per la Festa di San Rocco la festa la sera è nell’area concerti del parcheggio di via Carducci dove ci sarà alle 21.30 ci sarà il concerto del super ospite: I Tiromancino. “Per il concerto del 16 agosto abbiamo scelto i Tiromancino, una band affermata da anni nel panorama musicale nazionale, che coniuga popolarità con sonorità e testi non convenzionali - aveva detto il sindaco Mantini nelle scorse settimane annunciando il nome dell’artista per ilconcerto di San Rocco -, e che vanta brani di successo e colonne sonore che certamente saranno di richiamo per tanti visitatori e confermerà Cisterna una delle mete del turismo estivo provinciale”.