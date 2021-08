Ferragosto di visite guidate ed escursioni a San Felice Circeo

Sempre attivissima la Pro Loco di San Felice Circeo che propone una serie di attività per conoscere meglio i luoghi e la storia dello splendido comune pontino: ricco di bellezze naturali, siti archeologici e geologici importanti e di racconti e aneddoti da scoprire, coniugando belle passeggiate con divertimento e cultura.

Visite guidate alla Villa di Domiziano e alla Casarina

Riaperte da poco al pubblico, la Villa di Domiziano e la Casarina sono due siti archeologici affacciati sul lago di Paola e immersi nel verde. Due luoghi in cui natura, storia e archeologia si fondono in un tutt’uno di grandissimo fascino.

Presso la Villa di Domiziano si potranno ammirare le testimonianze storiche della vita e degli agi degli antichi Romani che venivano in vacanza sul litorale sud pontino che superata la palude cresceva rigoglioso. Nel mese di agosto si potrà partecipare a visite guidate organizzata dalla Pro Loco il 13,20 e 22 agosto.

Presso il sito della Casarina, piccola penisola sul lago Paola punto strategico per l’itticoltura e per il clima favorito dall’ Ombra della Maga Circe, è diventato poi sito di una fastosa Villa Roma e monastero durante il Medioevo, si potranno ammirare tracce dell’uomo di varie epoche a partire dal Neolitico fino ai giorni nostri. La visita guidate si terranno l’8 agosto.

Trekking facile nel promontorio “dai Ciclopi a Napoleone"

Un percorso di natura, storia e leggende: partenza dalla Località Tre Crocette dove si trovano le mura di una costruzione poligonale che secondo la leggenda erano state costruite dai Ciclopi, si attraverserà la foresta cara alla maga Circe, per raggiungere infine la parte del promontorio dove nel XIX secolo le truppe francesi di Napoleone si accamparono per difendere il Circeo. Una passeggiata facile e per lo più ombreggiata della durata di circa tre ore. La visita guidata si terrà il 7 agosto a partire dalle 17.00.

Visita guidata alla Grotta delle Capre

Come per la grotta Guattari al momento oggetto di studio di vari geologi e team universitari, anche la Grotta delle Capre offre preziose testimonianze dei cambiamenti geologici e climatici dopo il susseguirsi delle varie ere glaciali in Europa che si potranno osservare grazie alle preziose e competenti guide della Fondazione Marcello Zei ONLUS. Dopo aver visitato le splendide grotte, la visita guidata proseguirà con l’accesso alla mostra permanente Homo Sapiens e Habitat che permetterà ai partecipanti di conoscere le principali tappe dell’evoluzione della specie umana.

La visita si terrà sabato 8 agosto e domenica 15 agosto alle ore 10.00.

Escursioni in barca "Sulla rotta di Ulisse"

Siamo soliti percorrere il litorale in macchina o su mezzi vari, ma come potrebbe essere osservare le nostre coste dal mare? Le escursioni in barca “Sulla Rotta di Ulisse” ripercorrono gli itinerari che i nostri antenati seguivano per raggiungere le belle località di mare del sud pontino evitando le temute paludi.

La motobarca Il Delfino porterà i visitatori alla scoperta delle varie grotte del Circeo e delle antiche rotte romane vicine alle coste. Le escursioni in barca partiranno dal porto di San Felice tutti i giorni.

Trekking urbano al borgo antico di San Felice Circeo

Il comune pontino durante il Medioevo fu per i Papi luogo di residenza e rifugio, dove era di stanza un manipolo di Cavalieri Templari. Infatti il centro storico di San Felice presenta diverse testimonianze dell’architettura templare, senza dimenticare il bellissimo giardino di Vigna La Corte che è ciò che rimane dell’antico vigneto piantati dai Templari secoli e secoli fa. La passeggiata nel centro storico permetterà di scoprire attraverso l’osservazione delle architetture non solo la Storia ma anche gli usi dei Templari, un ordine cavalleresco da sempre ammantato di leggende e racconti. Il trekking urbano guidato è in programma per sabato 14 agosto.

Tutte le escursioni e visite guidate si svolgeranno nel rispetto delle norme anti COVID-19, è opportuno munirsi di abbigliamento e scarpe adeguate, nonché di una buona scorta di acqua viste le temperature. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione. Per avere maggiori informazioni circa orari e luoghi di partenza e prenotare la propria visita guidata sono a disposizione i numeri 0773/547770 e 329.9166914 e l’indirizzo email tour.prolocosanfelicecirceo@gmail.com.