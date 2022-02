Ad Aprilia la Festa del Cioccolato Artigianale

Una buona notizia per tutti i golosi: arriva ad Aprilia la prima edizione della Festa del Cioccolato Artigianale.

Da venerdì 11 a domenica 13 febbraio piazza Roma accoglierà stand provenienti da tutta Italia che promuoveranno gli ottimi prodotti dolci artigianali nostrani da realizzare in varie forme, anche in vista del San Valentino.

Un evento che promuove i prodotti artigianali made in Italy non soltanto attraverso la degustazione e la vendita ma attraverso momenti divulgativi che mostreranno le qualità del cioccolato non industriale: antidepressivo, antiossidante, aiuta il cuore, la circolazione ed accelera il metabolismo.

Dunque oltre al gusto, la cultura del benessere e la promozione del sapere artigianale da scoprire attraverso laboratori divertenti ed educativi per bambini e adulti, ai quali si potrà partecipare prenotando il proprio posto sul sito della Festa del Cioccolato.

La Festa del Cioccolato di Aprilia è organizzata dall’Associazione Choco Amore in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Gli stand dei maestri cioccolatieri apriranno venerdì 11 febbraio a partire dalle 10.00 e saranno a disposizione dei visitatori per scoprire insieme le eccellenze nazionali tra gli artigiani che si occupano di prodotti dolci. Tra le botteghe artigiane dell'Associazione Nazionale Choco Amore ci sarà anche un'eccellenza locale, Divino il Cioccolato degli Dei di Valerio Esposito.