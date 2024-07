A Sermoneta arriva “La Festa dei Bambini”

Indirizzo non disponibile

Una domenica pomeriggio interamente dedicata ai bambini e alle loro famiglia è quella organizzata per domenica 14 luglio a Sermoneta in occasione della Giornata nazionale delle Pro Loco d’Italia.

La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Sermoneta con il patrocinio del Comune di Sermoneta e la collaborazione con l’asilo nido, scuola dell’infanzia e doposcuola Magà, si terrà al Parco di Campo Vecchio a partire dalle ore 17 e rientra nel ricco cartellone di eventi estivi promossi dall’Amministrazione Comunale.

Nel corso del pomeriggio si terranno giochi nel campetto sportivo e non mancheranno i laboratori e l’animazione per i più piccini. Imperdibile alle 19.30 l’esibizione dei piccoli sbandieratori dell’associazione Ducato Caetani, le nuove leve degli Sbandieratori che si cimenteranno in prove di abilità con la bandiera.

Il pomeriggio di festa si concluderà con una sorpresa per tutti.

L’appuntamento

È dunque per domenica 14 luglio a partire dalle ore 17.00 presso il Parco di Campo Vecchio a Sermoneta. La partecipazione è libera e gratuita.