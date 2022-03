A Fondi la Festa del Cioccolato Artiginale

Appuntamento imperdibile per tutti i golosi, arriva a Fondi la Festa del Cioccolato Artigianale: da venerdì 25 a domenica 27 marzo in piazza Alcide De Gasperi si terrà l’appuntamento, organizzato dall’ Associazione “Choco Amore” che promuove le eccellenze italiane che lavorano il cioccolato. Non solo stand espositivi dove degustare prelibatezze di ogni genere, ma anche laboratori, musica, incontri e convegni dedicati al nettare degli dei che fa impazzire grandi e piccini.

Tre giorni durante i quali dalle 10 a mezzanotte si celebrerà il cioccolato artigianale illustrandone le proprietà, il sapore, i benefici e soprattutto la lavorazione non industriale del prodotto. Si terranno inoltre del laboratori per bambini e master class per adulti, ai quali si potrà accedere solo su prenotazione da effettuare sul sito Feste del Cioccolato

Non mancheranno momenti di intrattenimento e musica con il Choco Live Music e con la performance dell’artista Stefano Comelli che realizzerà dal vivo, su un blocco di cioccolato di circa 80 chili, la scultura del Castello Caetani che sarà poi frantumata e distribuita a tutti i presenti.

Il programma della festa del Cioccolato Artigianale

Venerdì 25 marzo

Ore 10:00

- Apertura stand cioccolatieri e animazione (tutto il giorno)

- Laboratori dei Maestri Cioccolatieri che ospiteranno le scuole del comprensorio;

- Diretta Radiofonica con Radio Antenna Musica

Ore 12:00

- Consegna chiavi di cioccolato della Choco Passion da parte del Maestro Stefano Comelli e scambio di doni con cesto di prodotti ortofrutticoli del territorio fondano – Offerto dal MOF

- Intervento delle istituzioni e benedizione di Padre Massimiliano

Ore 21:00

- Choco Live Music con “Vivere Vasco – Tribute Band Vasco Rossi”

- Choco Lab e Choco Play con il Maestro Cioccolatiere Alessandro Del Vecchio

- Scultura realizzata dal vivo dal Maestro Cioccolatiere Stefano Comelli

- Selezioni musicali a cura di Radio Antenna Musica

- Animazione a cura di ATUTTOTONDO

Sabato 26 marzo

Ore 10:00

- Apertura stand cioccolatieri e animazione (tutto il giorno)

- Diretta radiofonica con Radio Antenna Musica

Ore 21:00

- Choco Live Music con “Rino Gerard Band – Tribute Band Rino Gaetano”

- Selezioni musicali a cura di Nicola Rosa

- Choco Lab e Choco Play con il Maestro Cioccolatiere Alessandro Del Vecchio

- Scultura realizzata dal vivo dal Maestro Cioccolatiere Stefano Comelli

- Selezioni musicali a cura di Radio Antenna Musica

Domenica 27 marzo

Ore 10:00

- Apertura stand cioccolatieri e animazione (tutto il giorno)

Ore 12:00

- Consegna alla Città di Fondi della scultura di cioccolato di 80kg realizzata dal Maestro Cioccolatiere Stefano Comelli

- Intervento e saluti delle istituzioni e degli ospiti

Ore 17:00

- Spacco della scultura di Cioccolato e distribuzione tra i presenti

Ore 21:00

- Choco Live Music con “Vero a metà – Tribute Band Pino Daniele”

- Choco Lab e Choco Play con il Maestro Cioccolatiere Alessandro Del Vecchio

- Scultura realizzata dal vivo dal Maestro Cioccolatiere Stefano Comelli

- Selezioni musicali a cura di Radio Antenna Musica