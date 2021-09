Festa del Pane Garibaldino e Risorgimentando alla Tenuta Ravizza Garibaldi

La splendida tenuta Ravizza Garibaldi domenica 12 settembre apre le sue porte al pubblico per celebrare con ben due eventi la tradizioni e la storia locale attraverso una serie di iniziative come: ricostruzioni storiche, dimostrazioni e musica.

A partire dalle 9.30 si terrà la “Festa del pane garibaldino” nella mattinata con tutti i riti legati alla tradizione del pane e alla sua preparazione, con relativa consumazione sul posto.

Si proseguirà nel pomeriggio a partire dalle 17.30 con “Risorgimentando in quel di Carano”, evento promosso dal Comune di Aprilia in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, che darà vita ad un itinerario storico-culturale fatto di quadri viventi in abiti d’epoca e musica, culminante nel concerto finale a tema ottocentesco.

Grande la partecipazione delle associazioni locali che hanno permesso di realizzare una giornata di festeggiamenti che coincidono inoltre con il bicentenario della nascita di Ana Maria de Jesus Ribeiro da Silva, conosciuta come Anita, consorte del Generale Giuseppe Garibaldi.

L’appuntamento

È dunque per domenica 12 settembre presso la Tenuta Ravizza Garibaldi ad Aprilia. L’ingresso è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione da effettuare sul portale Eventbrite e il green pass.

Il programma delle due manifestazioni

ore 9:30 SANTA MESSA

ore 10:30 MOSTRA FOTOGRAFICA

a cura dell'associazione La Fucina di Cibele

ore 11:00 Lavorazione del pane con i fanciulli

ore 11:30 Infornata del pane

ore 12:00 Molitura del grano con il mulino a pietra

ore 12:30 Lavorazione della creta ad opera del maestro Luca Salvaggio

ore 17:00 INGRESSO Al VISITATORI

ore 17:30 ITINERARIO STORICO-CULTURALE presso la Tenuta Ravizza Garibaldi con rievocazioni in costume e in musica a cura delle associazioni culturali Teatro Finestra, Lo Scrigno, Coro San Pietro in Formis, Canusìa Musica popolare del Lazio. The Factory 1944

dalle ore 17.30 Laboratorio per bambini e bambine, mostra dei lavori a fine concerto

ore 18:30 CONCERTO

Musiche e danze dell'800 a cura delle associazioni Coro San Pietro in Formis, Lo Scrigno, Diapason Aprilia

mezzosoprano: Eleonora Cipolla Santoro, pianoforte Dora Nevi, insieme strumentale Diapason, direttore Enrico Raponi, Pathos, Coro San Pietro in Formis. Settemele direttore Sonia Sette

Gran Ballo Ottocentesco: Lo Scrigno

Jack Jones A Carano

Al termine del concerto, degustazione pane garibaldino e prodotti locali

