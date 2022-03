Festa del Papà a Fondi

Due giorni di festa nel cuore di Fondi per dare il benvenuto alla primavera ma soprattutto per celebrare in allegria e sicurezza la festa del papà a marzo e della mamma a maggio, fortemente voluti dall’Amministrazione Comunale e realizzati in collaborazione con la Mpk21 Studio.

Sabato 19 marzo il centro di Fondi si animerà a partire dalle 17.30 con India B, street performer che affascinerà il pubblico con hula hoop, spettacoli di fuoco e coreografie aeree, e Paolo Sperduti, alias “Otto il Bassotto”, entrambi si esibiranno in piazza IV novembre.

Al tramonto, intorno alle 19.30 prenderà il via lo spettacolo delle fontane danzanti. Lo show si svolgerà ai piedi del Castello con una scenografia mozzafiato ed un programma inedito di grande impatto. Non solo spruzzi a ritmo di musica, fiamme e coreografie, ma anche le meraviglie sceniche di un laser artistico che catapulterà il pubblico in un colorato e fantastico mondo tridimensionale.

L’intero programma sarà ripetuto anche l’8 maggio in occasione della festa della mamma con gli artisti Piero Ricciardi e Mago Crispino e con una nuova danza delle fontane.