Festa del Pesce Azzurro: a San Felice la 14° edizione

Torna una delle manifestazioni enogastronomiche più amate della provincia pontina: la Festa del Pesce Azzurro che chiude solitamente la stagione estiva di San Felice Circeo e lo fa con un piano di gustose prelibatezze e tanta allegria.

Organizzata dal Comitato la Voce delle Donne con il patrocinio del Comune di San Felice e della Regione Lazio, la Festa del Pesce Azzurro è giunta alla sua 14° edizione.

Una sagra che promuove l’ottimo pesce del Mediterraneo preparato secondo le varie ricette della tradizione. Sabato 10 settembre a partire dalle 19.30 ci si potrà mettere in fila presso i vari stand gastronomici per una degustazione degli ottimi piatti a base di pesce. Non mancheranno nemmeno i dolci a fine pasto per i più golosi.

La serata sarà inoltre rallegrata dalla musica di Margherita e la sua Band.

L’appuntamento

È per sabato 10 settembre in piazzale Cresci a San Felice Circeo.