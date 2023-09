A San Felice Circeo la 15° edizione della Festa del Pesce Azzurro

Puntuale come ogni anno a chiudere la stagione estiva a San Felice Circeo arriva la Festa del Pesce Azzurro. La manifestazione, giunta alla sua XV edizione, è organizzata dall’Associazione La Voce delle Donne e promossa dal Comune e la Pro Loco di San Felice Circeo.

Una festa che celebra l’ottimo pesce azzurro dei nostri mari ma anche le ricette della tradizione che lo esaltano in un clima famigliare, pieno di sincera cordialità e voglia di stare insieme.

Sabato 9 settembre in piazza Cresci si terranno degustazioni, spettacolo dal vivo e tanto divertimento. Si parte alle ore 18.00 con la Amaseno Harmony Show Band che proporrà uno spettacolo pieno di ritmo che sfilerà per le vie di San Felice: partenza dal porto per poi proseguire per piazzale Commerciale, viale Tittoni per giungere infine a piazza Cresci.

Alle ore 20.00 si terrà la degustazione del pesce azzurro alla quale seguirà quella dei dolcetti tipici di San Felice e dalle ore 21.00 si ballerà e canterà insieme alla Moon Dance con un revival degli anni ’70, ’80 e ’90.

L’appuntamento

È per sabato 9 settembre a San Felice Circeo a partire dalle ore 18.00. L’ingresso è libero e gratuito.