Festa dell'albero: visite guidate al parco del Montuno

Legambiente Terracina torna finalmente ad organizzare la Festa dell'albero in presenza, nel rispetto di tutte le indicazioni relative al Covid-19. La campagna si svolgerà da venerdì 19 a domenica 21 novembre e sarà dedicata al contributo degli alberi nella lotta alla crisi climatica e all'insostituibile ruolo che svolgono per la tutela dell'intero ecosistema e della biodiversità. Infatti quest’anno la Festa dell’Albero si svolge nell’ambito del Life Terra, un progetto europeo di cui Legambiente fa parte e che si prefigge l’importante obiettivo di piantare 500 milioni di alberi nei prossimi 5 anni (di cui 9 milioni in Italia)!



La nostra campagna a Terracina segue quella nazionale denominata “Un albero per il clima” ed è questa l'azione che si terrà domenica prossima 21 novembre dalle ore 10 alle ore 13 in occasione della Festa dell'Albero con il Liceo Statale Leonardo Da Vinci di Terracina e i ragazzi che aderiscono al progetto “Sentinelle del Verde”.

Verrà scattata una foto o fatto un breve video della messa a dimora dell'albero, offerto gentilmente dalla Ditta Gestore del Verde Verdeidea su disposizione del Comune di Terracina, e la condivideremo sui social con gli hashtag #FestaDellAlbero e #VasiComunicanti e soprattutto verrà censito l'albero con un nome (scelto dalla classe o dal gruppo che lo ha piantato), la specie di appartenenza, la localizzazione e una dedica sul perché si è deciso di piantarlo, inserendolo nel Censimento Botanico del Parco.

Con l’occasione i volontari di Legambiente Terracina saranno presenti dalle 11 alle 13 per visite guidate aperte a tutta la cittadinanza sulla preziosità del patrimonio botanico del Parco del Montuno, e per illustrarne la sua preziosa caratteristica di foresta urbana (ai sensi della nomenclatura FAO), ovvero una area non antropizzata con ampiezza minima di 0,5 ha caratterizzata da una copertura arborea superiore al 10% determinata da specie capaci di raggiungere 5 m di altezza a maturità dove la vegetazione naturale, costituita soprattutto da alberi ad alto fusto, cresce e si diffonde spontaneamente, e il suo ruolo fondamentale per la mitigazione del rischio climatico.