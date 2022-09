Idee per una gita fuori porta: la Festa dell’Uva e dei Vini a Velletri

Una manifestazione che attira molti pontini per i Castelli Romani è la Festa dell’Uva e dei Vini di Velletri, una sagra che è molto più della celebrazione di una delle eccellenze locali, è il ricordo e la promozione di antiche tradizioni, di costumi ormai in disuso, di saperi e della cultura di un paese molto antico.

Sabato 1 e domenica 2 ottobre Velletri sarà invasa da stand per la degustazione del vino novello, dell'uva e delle eccellenze locali, esposizioni artistiche, concerti, sfilate in costume d’epoca, danze della tradizione, laboratori, show cooking e mille altre iniziative.

Un ricco programma di eventi, tra i quali spiccano la musica in piazza, gli incontri, i convegni e le numerose attività organizzate dai Musei Civici del paese che saranno aperti con orari straordinari per l’occasione.

Giochi, canti e balli, poesia dialettale, e ancora arte, cultura e divertimento per la 91° edizione di una festa storica che attira visitatori da tutta la regione. Non mancheranno iniziative a premi, quiz, degustazioni e scambi culturali con gruppi folkloristici di altre regioni. Sarà a disposizione dei visitatori anche un servizio gratuito di navette che collegheranno l’area ex amore Via Ilaria Alpi / scala mobile al centro storico.

L’appuntamento

È dunque a Velletri sabato 1 e domenica 2 ottobre. Per avere maggiori informazioni è possibile contattare la Pro Loco Velitrae in piazza Garibaldi e in Piazza Cairoli o chiamando il numero 389.5229212.

Il programma della manifestazione

Sabato 1 ottobre

dalle ore 10,00 laboratori artistici e creativi nel Centro Storico

dalle ore 15,00 arte e artigianato, esposizioni ed allestimenti artistici

Via del Comune

Esposizione pittorica e fotografica

Mostra Velletri Ridens

Torneo di Dama e giochi da tavolo Circolo damistico veliterno

food in strada

Piazza Cairoli - Piazza Mazzini - Via del Corso

Artigianato artistico - Stands espositivi d’uva a cura dei produttori locali

Dalle ore 15,00 Scene di vita contadina allestimenti tipici e rievocativi :

Piazza Mazzini, Piazza Metabo, Piazza Cairoli

Porta Napoletana ore 15,30

Cerimonia di Inaugurazione della 91^ Festa dell’Uva e dei Vini Città di Velletri alla presenza delle Autorità.

dalle ore 16,00 alle ore 20,00

folklore e tradizioni popolari con gruppi territoriali ed interregionali

Ore 17,00 Piazza Mazzini

Concerto IC Velletri Nord alunni della scuola secondaria A.Mariani

Ore 17:30 Piazza Cairoli

Quanno l’uva se pistea co i piedi a suon di saltarello - Vignaroli Veliterni & Le Velletrane – Pa‘ Accondito npiazza

dalle18,00-23,00VillaGinnetti

Salotto del Vino esposizioni cantine, degustazioni enogastronomiche

ore 18,00 show cooking

ore 19,00 Via L. Novelli Polo Espositivo J.Romani

Buon compleanno Maestro dedicato a Armando Trovajoli

ore 19,30 Piazza Mazzini : Banda U. Cavola direttrice d‘orchestra Coline Marie Orliac ore 21,00 Via L. Novelli Polo Espositivo J. Romani

Me chiamavano Gigi Primavera lettura teatrale della vita di Luigi Magni

ore 20,00 Piazza Caduti sul lavoro

Apertura area Food

a seguire: Musica e Balli in piazza

ore 21,30 Piazza Cairoli

concerto : BACCANALIA danze e canti in festa per Bacco!

AMBROGIO SPARAGNA dirige Orchestra Popolare Italiana

Domenica 2 ottobre

dalle ore 9,30 attività nel Centro Storico

Laboratori artistici e creativi

Arte e artigianato, esposizioni ed allestimenti artistici

Museo Luigi Magni – Mostra d’arte contemporanea, cinema , musica.

Ore 9,30 Centro Storico

Sbandieratori e Musici città di Velletri

ore 9,30 Via Guido Nati

partenza del Giro podistico delle Vigne 29a ed.

ore 10,00 Piazza Trento e Trieste Auditorium Casa delle Culture e della Musica : Convegno Enoico Vino Territorio Società - Tavola rotonda multidisciplinare

Servizio di degustazione a cura dell’IPSSAR U. Tognazzi

ore 10,00 Piazza San Martino

Semo venuti a scola a Colle Perino! canti e balli popolari con gli alunni del Plesso Colle Perino con la partecipazione Piccola orchestra Diatonica Velester Music – sfilata dei Vazzaccheritti d’uva.

ore 10,30 da Piazza Caduti sul Lavoro / centro storico

Velester Folk - Matrù di Amatrice – Gruppo Folk Città di Minturno - Terra Volsca

ore 11,00 Via del Comune

Perfomance Estemporanea dell‘artista Mario Magnatti

ore 11,15 Piazza Cairoli

La Pigiatura dei piccoli - Vignaroli Veliterni e Donne di Velletri segue Pa‘ Accondito per tutti

ore 12,00 piazza Cairoli

premiazione atleti del Giro Podistico delle Vigne 29a ed.

dalle ore 15,00 alle ore20,00

folklore e tradizioni popolari con gruppi territoriali ed interregionali

ore 16,00 Auditorium Casa delle Culture e della Musica

Spettacolo di Musica e Poesia in Vernacolo

Poesie dialettali dei poeti Pascarella e Iapini , Colombo Cafarotti . Interventi musicali C.Feuda, S. Ranaldi e giovani musicisti del c.m. A.Mariani, Letizia Strillozzi & Fabio Ludovisi.

ore 17,30 Quanno l’uva se pistea co i piedi a suon di saltarello a cura di i Vignaroli Veliterni e delle Donne di Velletri, Segue Pa‘ Accondito per tutti

ore 18,00 Via A.Alfonsi, via Meda, Via Cannetoli

presentazione e degustazione del “Il Tronchetto al Mosto”

dalle ore 18,00 Salotto del Vino in Villa Ginnetti

con degustazioni enogastronomiche

ore 18,30 Auditorium Casa delle Culture e della Musica

concerto : Contaminazioni liriche con Roberta Polverini soprano, Carlo Maria Micheli sax, Mauro Giordani pianoforte, Antonello Mango contrabasso.

ore 20,00 Piazza Caduti sul lavoro

Apertura area Food a seguire: Musica e Balli in piazza

ore 20,30 Piazza Mazzini

Stornelli in piazza! Velester Music

ore 21,30 Piazza Cairoli

Riccardo Taddei Quartet and Friends: viaggio musicale guidato dal suo fondatore nel repertorio per fisarmonica brani di Astor Piazzolla, Ennio Morricone, Franco Califano. Con Claudio Colazza batteria, Lorenzo Mancini basso, Davide Lomagno chitarre. Vincenzo RED Meloccaro sassofono Juan Carlos Albelo Zamora violino-armonica, Ospite d'onore Nadia Rinaldi.