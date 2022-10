Ad Aprilia arriva la Festa dell’Uva e del Vino

Prende il via uno degli eventi tradizionali dell’autunno apriliano ovvero la Festa dell’Uva e del Vino, organizzata dall’associazione Proiettiamo Aprilia, che si terrà in piazza delle Erbe domenica 16 ottobre.

La manifestazione è organizzata in collaborazione con la Pro Loco di Aprilia e il patrocinio del Comune.

Un percorso alla scoperta di antiche tradizioni contadine e degli ottimi prodotti locali attraverso la degustazione e l’incontro diretto con i produttori che potranno raccontare il loro lavoro, la storia della propria azienda e svelare curiosità e aneddoti relativi alle eccellenze del territorio e alla loro lavorazione.

Con un contributo di 5 euro dalle 17.30 in poi si potranno degustare vini e prodotti di vario tipo, in esposizione si potranno trovare anche i prodotti del mercato coperto. Dalle 19.30 in poi la festa sarà ravvivata dall’accompagnamento musicale de “La Compagnia”.

L’appuntamento

È ad Aprilia domenica 16 ottobre a partire dalle 17.30.