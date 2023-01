Festa della Befana in tutta Formia: iniziative per grandi e piccini

È con l’Epifania che si concludono gli appuntamenti pensati dal Comune di Formia per le festività natalizie e realizzate in collaborazione con diverse associazioni locali.

Il ricco programma dei festeggiamenti legati all’Epifania, avrà un’anteprima giovedì 5 gennaio alle 19.30 in Piazza Sant’Anna, nel cuore di Castellone, con l’intrattenimento musicale con la Swing Gang e l’apertura straordinaria, fino alle 21.30, del Cisternone Romano per ammirare l’incantevole Presepe sull’Acqua.

Oltre agli eventi che si terranno a Castellonorato e Penitro, venerdì 6 gennaio si potrà festeggiare l’allegra vecchina che porta i dolciumi e il carbone presso la Villa Comunale “Umberto I” nell’ambito del Formia Xmas Village: si partirà alle ore 16.00 con “La Befana in Volo”: animazione per bambini, mascotte, street band, Brillo il funambolo, i giocolieri Lollo e Nicola, l’arrivo della Befana sui trampoli. All’interno del villaggio allestito tanta musica e divertimento anche con la Casa di Babbo Natale, l’Orso al Polo Nord, l’Albero Cantastorie.

Alle 18.00 si terrà la premiazione del concorso Natale in Vetrina 2022 durante il quale dodici attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa si sono sfidate sulla pagina Facebook del Comune di Formia per ricedere i premi per le vetrine più belle addobbate con fiori, luci, decorazioni natalizie, presepi e molto altro ancora. Parte dei voti arriveranno dai social e parte del giudizio sarà emesso da una giuria tecnica di cinque membri: l’assessore allo Sviluppo Economico, il dirigente del Servizio Sviluppo Economico, il presidente della Confcommercio di Formia e due architetti iscritti all’Ordine della Provincia di Latina. La premiazione si concluderà alle 18.30 con il concerto del Gospel Act Sisters.

Sempre nel giorno della Befana il borgo di Castellone sarà animato sin dal mattino con diverse iniziative: dalle ore 9.00 l’apertura della manifestazione con il giro per le vie del quartiere del complesso bandistico “Ritmo e Armonia” Città di Riardo (Caserta), diretto dal M° Nico Tartaglia. Dalle 9.30 alle 12.30 in Piazza Sant’Erasmo tante sorprese, musica e divertimento con animazione, giochi e gonfiabili, Minnie, Topolino e Frozen, Truccabimbi e laboratori creativi, per arrivare verso l’ora di pranzo all’estrazione con la sottoscrizione a premi “Sciuscio Formiano 2022”, con dolci pensieri per tutti i bambini.