Dalla Festa della Befana alla Sagra del Canascione: quattro giorni di eventi a San Felice

Finiscono in bellezza gli eventi pensati dal Comune di San Felice Circeo per le festività con ben due appuntamenti: la Festa della Befana e la Sagra del Canascione.

Cultura, tradizione, folklore e grande divertimento per grandi e piccini nei primi giorni dell’anno per iniziare al meglio questo 2023, in particolare Borgo Montenero ospiterà cittadini e visitatori accorsi per questi appuntamenti.

Si partirà giovedì 5 gennaio con uno degli eventi più attesi: il grande falò della Befana, con distribuzione gratuita di calze ripiene di dolciumi per i bambini e buon cibo e intrattenimento musicale per gli adulti. Presso l’area La Torre alla vigilia dell’Epifania, si tiene il simbolico falò che brucia il fantoccio della Befana in segno benaugurale per il nuovo anno, il falò chiamato in dialetto veneto “Brusa la vecia” giunge quest’anno alla sua sesta edizione.

La Festa della Befana si protrarrà per tre giorni interi e sarà animata inoltre dal moto raduno dei Vespisti di San Felice che si terrà dal 5 al 7 gennaio con distribuzione di calze e dolciumi e con la Sagra del Cinghiale che si terrà sabato 7 in località Mezzomonte, ottimo cibo, stand enogastronomici e musica popolare per allietare le serate.

In questi giorni molti saranno gli eventi collaterali a queste festività: il concerto “Believing in miracles” del The sweet sound gospel choir che si terrà presso la chiesa San Francesco a Borgo Montenero venerdì 6 gennaio alle 18.00. Sabato 7 gennaio alle ore 11.00 presso la Porta del parco in piazza Lanzuisi si terrà il convegno “Gente del Circeo: come eravamo e come siamo”: testimonianze del passato, dai tempi della bonifica a come s è trasformata nel tempo la comunità sanfeliciana, un incontro con interventi degli uomini e delle donne che hanno contribuito alla crescita del territorio.

Pergli amanti della storia e della natura sono previste escursioni nel Parco nazionale del Circeo: venerdì 6 ore 10 escursione alla Villa dei quattro venti; domenica 8 ore 10 escursione alla Grotta delle capre (info e prenotazioni 329.9166914).

Domenica 8 gennaio ci si sposta per le vie del centro storico di San Felice per la Sagra del Canascione, giunta alla sua IX edizione. Il canascione è un piatto di recupero della tradizione contadina tipico della cucina sanfeliciana, una sorta di pizza ripiena simile a un calzone. Ne esistono diverse varianti a seconda del ripieno: la ricetta tipica sanfeliciana prevede che il canascione salato sia ripieno di formaggi, affettati, carne o verdure e sia cotto rigorosamente nel forno a legna, tra le versioni più apprezzate c’è sicuramente quella con la salsiccia e i broccoletti, arricchita dal finocchietto selvatico tipico del territorio.

Oltre alla versione classica, gli stand nel centro storico ne proporranno anche gustose varianti più moderne e varie rivisitazioni tutte da provare.

Gran finale della sagra sarà alle 18.00 con il concerto della Rino Gerard Band, il tribut band del grande cantautore Rino Gaetano.