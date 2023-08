A Borgo Montello la V edizione della Festa della Birra

Torna per la sua 5° edizione la Festa della Birra di Borgo Montello organizzata dall’Associazione Culturale Conca 1932 con il patrocinio dell’Arsial.

Ben dieci serata dal 3 al 13 agosto di ottimo cibo e “robusta” musica dal vivo con cover band di gruppi come Queen, Ac/Dc e Arerosmith ma anche di artisti italiani come Renato Zero, Vasco Rossi, Zucchero, Jovanotti e Maneskin.

Ogni sera lo stand gastronomico proporrà ottime specialità e i migliori panini, non mancherà nemmeno la birra grazie alla presenza dell’Heineken che per l’occasione proporrà una birra non trattata, non pastorizzata e "a caduta" senza aggiunta di gas.

L’appuntamento

È dunque a borgo Montello in via Livenza dal 3 al 13 agosto.

Il programma musicale della manifestazione

3 agosto

ROCKSOTTOASSEDIO Tribute Band Vasco Rossi

4 agosto

ZACCHERO & DERIVATI Zucchero Tribute Band

5 agosto

UKUS IN FABULA Ukulele Trio Since 2012

6 agosto

ICARO Renato Zero Tribute

7 agosto

BIG ONE Tribute Aereosmith

8 agosto

PENSIERI POSITIVI Tribute Band Jovanotti

9 agosto

CHIARO DI LUNA Tribute Maneskin

10 agosto

REQUEEN Queen Tribute Show

11 agosto

RIFF RAFF Tribute Band AC/DC

12 agosto

ASIA LIVE Tribute Band Nomadi

13 agosto

MAFFEI STRAVATO BAND SP Guest Maurizio Solieri